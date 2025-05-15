Apple тестирует революционную функцию для своей гарнитуры Vision Pro — возможность прокрутки контента с помощью отслеживания движения глаз. Эта разработка может кардинально изменить взаимодействие пользователя с устройством, сделав его более интуитивным и естественным. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, функция находится на стадии активного тестирования и может быть представлена уже в следующей версии операционной системы visionOS 3.

Новая возможность прокрутки взглядом, как ожидается, будет интегрирована во все встроенные приложения Apple. Более того, компания работает над тем, чтобы предоставить доступ к этой технологии и сторонним разработчикам. Это открывает перспективы для создания более удобных приложений для Vision Pro.

Пока детали реализации функции остаются тайной, но предполагается, что для прокрутки достаточно будет задержать взгляд на краю страницы или сфокусироваться на элементе интерфейса и посмотреть выше или ниже.

Текущие методы прокрутки в Vision Pro включают стандартное сведение пальцев, движения рукой, подключение Bluetooth-мыши или использование джойстика игрового контроллера. Существует также функция универсального доступа Dwell Control, позволяющая выполнять действия, задерживая взгляд на элементах, но она неудобна для постоянной прокрутки. Новая технология призвана решить эту проблему, предложив более плавный и удобный способ навигации.



Ожидается, что больше подробностей о новой функции прокрутки взглядом и других нововведениях visionOS 3 компания Apple раскроет на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая состоится в июне. Ранее появилась новость о том, что Apple тестирует использование нейроинтерфейсов для управления своими устройствами.