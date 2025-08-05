Узбекский финтех и e-commerce-стартап Uzum привлек почти $70 млн в раунде инвестиций, который возглавили китайская Tencent и международный инвестфонд VR Capital Group. В последнем инвестиционном раунде Uzum также приняли участие также FinSight Ventures и другие инвесторы. Новая оценка компании достигла $1,5 млрд, что на 30% выше показателей марта.

TechCrunch

Компания основана в 2022 году и за три года построила экосистему, объединяющую маркетплейс, цифровой банк и сервис экспресс-доставки еды. В прошлом году она привлекла $114 млн финансирования и стала первым единорогом (компанией с оценкой выше $1 млрд) в Узбекистане.

В первом полугодии 2025 года оборот на площадке достиг $250 млн, увеличившись в 1,5 раза год к году. Количество ежемесячных активных пользователей превышает 17 млн при 16 тыс. коммерческих партнеров, а число выпущенных банковских карт Uzum Bank перевалило за 2 млн.

В компании отметили, что более 40% взрослых жителей Узбекистана по-прежнему не имеют доступа к формальным финансовым услугам, и Uzum фокусируется на развитии банковских сервисов: помимо экспресс-кредитования, запускается депозитный продукт и долгосрочные кредитные предложения.

В 2024 году Uzum показала $150 млн чистой прибыли (+50% в годовом выражении). Однако объем необеспеченного кредитования достиг $200 млн в первом квартале 2025-го — рост в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом.

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По словам основателя и CEO стартапа Джасура Джумаева, секрет успеха — ставка на локальную экспертизу, глубокое знание рынка и инвестиции в собственную инфраструктуру: сеть логистических центров площадью более 112 тыс. кв. м, 1,5 тыс. пунктов выдачи в 450 городах и селах страны. Сейчас компания готовится к расширению продуктовой линейки, поддержке малого и среднего бизнеса, выходу на международные рынки и запуску сервисов для продавцов из Китая и Турции.

Стратегия масштабирования привлекла интерес глобальных игроков. Как отметил директор по стратегии Uzum Николай Селезнев, решающим фактором для партнерства с Tencent стали сильные операционные показатели компании. Uzum также планирует привлечь $250–300 млн в следующем раунде финансирования в 2026 году и рассматривает возможность выхода на биржу.

Blommberg отмечает, что для Tencent инвестиции в Uzum являются одними из первых в регионе. Это происходит на фоне того, что Китай стремится к углублению своего присутствия в Центральной Азии.