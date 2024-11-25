Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал запросы россиян на отдых осенью 2024 года. Чаще всего путешествующие по России отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Те, кто предпочитают поездки за границу, выбирали Стамбул, Дубай и Минск.

По данным аналитиков, средняя стоимость проживания в гостиницах, которые выбирали туристы, составила 7,5 тыс. руб. в сутки. Отмечается, что в 2023 году путешественники были готовы потратить на 15% меньше, а в 2024 году выбирают более дорогие варианты.

Наиболее популярным направлением по России стала Москва. 22,7% всех бронирований пришлось на столицу. Второе место занял Санкт-Петербург, куда отправилось 12,9% туристов. Популярность этих городов снизилась на 10% по сравнению с прошлой осенью.

Следующим в рейтинге стал город Сочи. Его посетили 7,7% путешественников, что на 14% меньше, чем в 2023 году. Также туристы выбирали для отдыха Казань ( 2,8%), Екатеринбург (2,5%), Краснодар (2,0%), Калининград (1,9%), Нижний Новгород (1,8%), Ростов-на-Дону (1,6%) и Новосибирск (1,5%).

По данным OneTwoTrip, забронировать номер в зарубежном отеле этой осенью можно было примерно за 17 тыс. руб. в сутки. За год средняя стоимость размещения выросла на 12%.

Самым популярным городом для заграничного отдыха стал Стамбул. Туда отправились 8,6% россиян, что на 21% меньше, чем прошлой осенью. 5,4% всех бронирований пришлось на Дубай. Спрос на это направление не изменился с прошлого года. К Минску интерес снизился на 17%, туда отправится 3,8% туристов.

Популярными направлениями оказались также Тбилиси ( 3,0%), Ереван (2,7%), Шанхай (2,3%), Ташкент (2,1%), Алматы (1,9%), Бангкок (1,8%) и Париж (1,7%).

Ранее эксперты сервиса бронирования отелей «Отелло» выяснили, что 40% россиян планируют провести новогодние праздники, путешествуя по России. Почти треть опрошенных (28%) будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы в другие страны. При этом 19% отметили, что еще не определились с планами.