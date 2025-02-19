За 2024 год россияне вложили в покупку жилой недвижимости 14,4 трлн руб., что на 3,5 трлн руб. меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе «Дом.РФ» после встречи главы госкомпании Виталия Мутко с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.

В сообщении сказано, что россияне за 2024 год приобрели 2,8 млн квартир и домов на общую сумму в 14,4 трлн руб. Больше половины этих средств пришлось на строящееся жилье.

Также в заявлении отмечено, что относительно 2023 года объем вложенных в покупку жилья средств снизился на 3,5 трлн руб.

В основном это произошло за счет вторичного рынка, где количество проданных квартир и готовых домов сократилось примерно на 850 тыс. единиц и составило 1,59 млн по итогам 2024 года. При этом приток средств снизился на 3,1 трлн руб. и составил 6,7 трлн руб.

На рынке новостроек россияне потратили 7,7 трлн руб., что на 5% меньше, чем в 2023 году. Застройщики привлекли 5,9 трлн руб., а на сегмент индивидуального жилищного строительства пришлось около 1,8 трлн руб., подсчитали в «Дом.РФ».

Мутко отметил, что общая сумма, направленная в прошлом году на приобретение квартир и домов, составила 7% ВВП (200 трлн руб.). В целом же, за последние четыре года, россияне потратили около 58 трлн руб. на покупку более 13 млн жилых помещений.

Ранее аналитики сообщили, что в январе вторичное жилье подорожало в российских городах-миллионниках на 0,5%. Колебания цен были в рамках статистической погрешности. Наиболее заметно готовое жилье подорожало в Новосибирске, Москве и Казани.