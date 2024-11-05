С января по сентябрь 2024 года нотариусы заверили 389,8 тыс. завещаний. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В это число входят и совместные завещаний супругов. В этом году их составляли на 14% чаще, чем в прошлом, сообщает «РБК-Недвижимость», основываясь на данных ФНП.

Нотариусы объясняют такой рост спроса стремлением россиян избежать споров между своими будущими наследниками. «Все больше людей продумывают, как распределить имущество после своего ухода, избежать лишних споров между будущими наследниками или дробления бизнеса, — пояснили эксперты. — Это особенно актуально в свете недавнего повышения судебных госпошлин. Например, при суммарной стоимости имущества в 3 млн руб. пошлина в суде обойдется минимум в 27 тыс. руб.».

По статистике ФНП, чаще всего в 2024 году за завещаниями к нотариусам обращались жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. На эти регионы приходится почти треть от всех завещаний, оформленных в период с января по август.

Специалисты уточнили, что существует возможность в любой момент изменить свое завещание, составив новое, или просто отменить его. По данным этого года в России таким образом их было аннулировано почти 19,8 тыс. За последние шесть лет отменялось порядка 5% от числа составленных за первые восемь месяцев года завещаний, уточнили в ведомстве.

По данным нотариусов, растет популярность совместных завещаний супругов. Число таких документов за восемь месяцев увеличилось на 14%. Чаще всего совместные завещания составляют семейные пары из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Алтайского и Пермского краев. «Институт совместных завещаний довольно молодой, он появился пять лет назад. Супруги больше узнают о такой возможности, и она набирает обороты», — пояснили нотариусы.

Также сообщается, что с января по август 2024 года россияне заключили на 21% больше наследственных договоров, чем за аналогичный период прошлого года. Такие договоры появились в практике в 2019 году.

Разница между ними и завещанием заключается в том, что в первом случае наследники участвуют в составлении документа, являются одной из сторон сделки и, соответственно, осведомлены о воле наследодателя и условиях, которые они должны выполнить. А завещание является тайной и его содержание наследникам может не раскрываться.

«Наследственный договор имеет приоритет перед завещанием. Так что если у человека есть и персональное завещание, и наследственный договор, то действовать будет второе», — заключили нотариусы.

Ранее сообщалось, что четверть россиян планируют всю жизнь снимать жилье. При этом 65% уверены, что свое жилье иметь необходимо. 15% считают его наличие скорее предпочтительным, но необязательным. Такие данные получило «АльфаСтрахование» в ходе опроса, участие в котором приняли 1 201 человек.