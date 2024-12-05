Рекламный холдинг Group4Media представил редакции Inc. свой прогноз развития российского медиарынка в 2024 и 2025 году. Обновленная оценка 2024 года близка к прогнозу, публиковавшемуся в июле. Это свидетельствует, что сегмент приобрел стабильность и предсказуемость в краткосрочном периоде.

По данным экспертов, в 2024 году рост показывают все направления медиа:

телевидение — 24%;

диджитал — 49% (цифровые каналы — 31%, ecom — 80%);

наружная реклама — 37%;

аудио — 28%;

пресса — 4%.

В общей сложности рост российского рекламного рынка относительно прошлого года составил 41%.

Важным сдерживающим фактором остается нехватка рекламного инвентаря. Это замедляет динамику роста медиарынка в ТВ и отчасти в радио и наружной рекламе.

Основными категориями, обеспечивающими рост, являются банки, ретейл и электронная коммерция. Третья по емкости категория — фармацевтика.

На них совокупно приходится более 50% всех рекламных инвестиций. По мнению экспертов, столь сильная зависимость от небольшого числа сегментов рынка несет определенные риски.

Еще более опасной тенденцией является быстрый рост закупки рекламы в медиа со стороны крупнейших рекламодателей. Так, в 2023 году на топ-15 рекламодателей приходилось не более 50% всех телевизионных рейтингов, а в 2024 году эта доля приближается к 55%.

Текущая ситуация в экономике, высокая потребительская инфляция и последовательный рост ключевой ставки напрямую влияют на рекламодателей и их готовность инвестировать в рекламное продвижение.

В наиболее вероятном базовом сценарии, как и год назад, ожидается замедление роста экономики в 2025 году. Эксперты считают, что рост рынка продолжится, но темпы замедлятся, в том числе и для ecom-направления.

Снижение покупательской активности и высокие ставки по кредитам наиболее критичны для малых и средних предприятий, основного сегмента для бизнеса маркетплейсов.

Эксперты подчеркивают, что возможные отклонения от базового сценария развития экономики влекут дополнительные риски для рекламной индустрии. Главными факторами влияния по-прежнему остаются потребительская активность, динамика доходов населения и инфляция.

Ранее сообщалось, что ФАС классифицировала информацию на маркетплейсах и в поисковиках как рекламу. Это может создать неравные условия для компаний, поскольку один и тот же контент будет считаться рекламой на одной платформе, но не на другой.