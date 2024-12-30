В уходящем году самые высокие зарплаты предлагали в сфере строительства и ремонта. Работодатели готовы были платить новым сотрудникам в среднем около 107 807 руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом говорится в результатах исследования экспертов платформы «Авито Работа», с которыми ознакомились «Известия» 30 декабря.

По сравнению с прошлым годом работодатели стали активно искать стекольщиков (+189% вакансий), фасадчиков (+149%) и кровельщиков (+144%).

На втором месте по уровню зарплат оказалась сфера продажи и управления недвижимостью со средней предлагаемой зарплатой в 100 393 руб. в месяц для новых сотрудников. В этой отрасли вырос спрос на менеджеров по продажам (на 35% больше вакансий за год) и риэлторов (на 14% больше).

Третье место заняла индустрия логистики, доставки и грузоперевозок, где работодатели предлагали в среднем 98 616 руб. в месяц при полной занятости. За последний год в этой отрасли значительно увеличился спрос на водителей-дальнобойщиков (на 20% больше вакансий) и логистов (на 14% больше).

«Сфера строительства и ремонта остается одной из самых высокооплачиваемых отраслей на российском рынке труда в 2024 году, что связано с развитием строительных проектов и реализацией ряда инфраструктурных проектов. Наряду с нею положительную динамику роста зарплатных предложений демонстрирует сфера продажи и управления недвижимостью. Сотрудникам этой индустрии важно быстро адаптироваться к изменениям экономики: сегодня успешные риелторы и менеджеры по продажам должны не только обладать глубоким знанием рынка, но и навыками работы с цифровыми платформами и аналитическими инструментами», — отметил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

Также в этом году по сравнению с предыдущим заметно вырос предлагаемый уровень дохода в сфере организации мероприятий. Средние зарплаты для новых сотрудников увеличились на 45% и достигли 60 459 руб. в месяц.

На втором месте — сфера клиентского сервиса. Здесь зарплатные предложения для соискателей выросли на 42% за год и составили 72 534 руб. в месяц.

Третье место занимает производство промышленного оборудования и станков. В этой области средние зарплатные предложения выросли на 37% по сравнению с прошлым годом, достигнув около 97 045 руб. в месяц для кандидатов.

Вместе с этим продолжает расти стоимость строительства в России. Исследование консалтинговой компании Strategy Partners показало, что по итогам трех кварталов 2024 года в строительстве жилых и нежилых зданий фактическая инфляция составила 6,6%. В 2023 году она была на уровне 9,6%. Эксперты выяснили, что основной причиной роста стоимости стало удорожание стройматериалов. Этот фактор считает наиболее значимым 81% застройщиков.