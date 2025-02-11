В 2024 году Центробанк получил более 155 тыс. запросов от МВД в целях предотвращения мошеннических операций. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. Он также рассказал, как работает закон об «охлаждении» сомнительных операций.

Ежедневно финансовые мошенники выманивают у россиян порядка 100 млн руб. Для предотвращения сомнительных операций, с июля прошлого года банки обязаны приостанавливать на два дня подозрительные переводы и предупреждать клиентов о риске обмана.

Зубарев сообщил, что таким образом крупные банки ежедневно «охлаждают» в среднем около 20 тыс. мошеннических операций. Это происходит в том случае, когда перевод должен уйти на реквизиты из базы данных злоумышленников, которую ведет Центробанк.

По его словам, к такой осмотрительности банки подталкивает новый закон. Если банк не остановит подозрительный перевод на двое суток, то должен будет возместить клиенту потери.

Он рассказал, что в системах защиты банков учитываются, в том числе, запросы правоохранительных органов, в которых есть информация о возможно причастных к хищениям денег. За 2024 год Центробанк получил более 155 тыс. запросов от МВД. Зубарев также отметил, что правоохранительные органы могут за минуту получить сведения из базы Банка России.

По словам зампреда ЦБ, в черный список попадают также и дропперы — посредники мошенников, которые помогают им обналичивать деньги. Как только их данные поступают в базу, банки обязаны блокировать их карты и онлайн-банкинг, чтобы лишить возможности обналичивать похищенные деньги. Зубарев подчеркнул, что за 2024 год база данных увеличилась почти в полтора раза, и в ней несколько сотен тысяч реквизитов.

Напомним, что в России готовят новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Законопроект уже разработан, он обсуждается с ведомствами, о чем сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, планируется ввести набор требований к кредитным и микрофинансовым организациям