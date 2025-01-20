Рекрутинговая компания get experts провела исследование, посвященное трендам 2024 года в сфере заработных плат и бонусов, а также прогнозам и ожиданиям на 2025 год. В опросе приняли участие 2 511 профессионалов и представители 837 компаний из разных регионов России. Результаты исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

В 2024 году 70% работодателей сообщили об увеличении доходов своих сотрудников. Такой же результат был годом ранее. Еще 22% сказали, что заработные платы остались на прежнем уровне. В 2023 году доля таких ответов была на 1% выше.

В 51% случаев рост составил 5–10%, в 37% — 11–20%, в 3% — более 20%, еще 9% затруднились с ответом на вопрос о порядке увеличения доходов.

Почти в половине компаний, поднявших зарплаты (45%), пояснили, что это сделано за счет увеличения окладной части. Еще 13% работодателей сообщили, что рост произошел благодаря выросшим премиям, а 41% увеличили оба показателя.

Чаще всего причиной роста доходов становились индексация зарплат у всех сотрудников (67%) или отдельных их категорий (28%) , а также изменение мотивационного пакета (24%).

Сферы деятельности, в которых выросли заработные платы:

производство медицинского и лабораторного оборудования (100%);

металлургия (82%);

потребительские товары, в т. ч. табак и алкоголь (83%);

логистика (75%);

строительство (69%);

финансовые институты (50%);

IT (18%);

производство химического сырья (11%);

автомобильный бизнес (10%);

медицина и фармацевтика (2%).

В 44% компаний, где зарплаты в 2024 году снизились, сокращение произошло в обеих их частях — в 19% случаев урезали оклад, в 25% — премии. Еще 13% работодателей не смогли определить, где именно было сокращение.

В половине случаев сокращение зарплат составило от 11% до 20%. На 5–10% зарплаты снизили в 19% компаний, более чем на 20% — в 13%, а 19% не назвали точную цифру.

О намерении увеличить зарплаты в наступившем году заявляют 58% компаний. 23% работодателей намерены оставить их на прежнем уровне, а сокращать их собираются только в 1% случаев. Еще 18% представителей бизнеса не смогли озвучить свои прогнозы.

Больше всего работодателей, которые планируют повышение заработной платы, в следующих отраслях: логистике (84%), 76% — FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, потребительские товары), металлургии (73%), производстве медицинского и лабораторного оборудования (70%), медицине и фармацевтике (65%).

Меньше всего таковых в автомобильном бизнесе (43%), строительстве (49%) и финансовых институтах (50%).

В то же время о росте своих доходов в 2024 году рассказали 47% опрошенных специалистов, а в 2023 году их было 53%. Что их зарплаты остались на прежнем уровне, сообщили 41% респондентов (год назад — 35%).

Практически у половины (49%) из тех, чьи доходы выросли, это произошло за счет увеличения оклада. 26% сообщили, что у них стала больше премия, а еще у 24% — обе части зарплаты. В 57% случаев доходы выросли на 5–10%, в 26% — на 11–20%, в 15% — более чем на 20%.

В пятерку самых упоминаемых работниками причин роста доходов вошли индексация зарплаты у всех сотрудников (66%), смена места работы (14%), изменение зоны ответственности или перевод на другую должность внутри компании (по 13%) и изменение мотивационного пакета (8%).

О сокращении зарплат в 2024 году сообщили 10% респондентов (годом ранее было 12%). Почти у половины (46%) из них, сокращение составило не более 10%, 25% стали получать на 11–20% меньше, 21% — более чем на 20%.

В число самых частых причин снижения доходов вошли инфляция (28%), переход в новую компанию (13%), изменение мотивационного пакета (12%), переход на другую ставку (11%), а также переход на другую должность и увольнение (по 8%).

Полностью удовлетворены своим доходом в 2024 году только 7% опрошенных профессионалов, в целом удовлетворены 38%, не удовлетворены 55%. Годом ранее эти показатели составляли 5%, 42% и 53% соответственно, то есть ситуация практически не поменялась.

Доля работников, ожидающих увеличения зарплаты в 2025 году, сократилась. Так, в 2023 году такие ожидания были у 74% респондентов, а в 2024 году — только у 61%. Тех, кто считает, что их зарплаты не изменятся, — 23%.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России за пять лет выросла в номинальном выражении в 1,8 раза — до 84 тыс. руб. ВВП за этот период, по предварительным итогам 2024 года, увеличился со 110 трлн до 196 трлн руб., а в 2023 году, согласно второй оценке Росстата, доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 8,3%.