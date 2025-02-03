Эксперты «Авито Работы» выяснили, как за год изменились средние зарплатные предложения для кандидатов в различных отраслях. Оказалось, что наиболее заметно они выросли в сфере производства промышленного оборудования и у HR-специалистов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Наибольший рост предлагаемых зарплат отмечен в сфере производства промышленного оборудования и станков. За год они увеличились на 66%, достигнув в среднем 118 433 руб. в месяц. Заметнее всего зарплатные предложение выросли у пескоструйщиков (+60%), литейщиков (+42%) и вальцовщиков (+23%).

Эксперты связывают повышение оплаты в отрасли с ростом объемов промышленного производства и активным внедрением новых технологий, требующих квалифицированных специалистов.

На втором месте по динамике роста зарплатных предложений оказалась сфера управления персоналом. За год оплату сотрудникам подняли на 62%, таким образом она достигла в среднем 78 319 руб. в месяц за полный рабочий день.

При этом средние предлагаемые зарплаты для кандидатов с большим опытом или на руководящие позиции могут достигать более высоких значений. Наиболее заметно они выросли у менеджеров по персоналу (+87%) и специалистов по охране труда (+10%).

Увеличение зарплатных предложений для HR-специалистов эксперты объясняют активным развитием бизнеса, необходимостью привлечения и удержания квалифицированных кадров, а также адаптацией компаний к изменяющимся условиям рынка труда.

Гостиничный бизнес и туризм заняли третью позицию. Рост зарплатных предложений по сфере составил 49% по сравнению с прошлым годом. Соискатели на позиции в этой индустрии могут рассчитывать в среднем на 64 172 руб. ежемесячно.

На увеличение доходов в этом сегменте повлияло активное развитие внутреннего туризма. За год наиболее заметно увеличились средние предлагаемые зарплаты у хостес (+32%), поваров (+23%) и турагентов (+21%).

Значительный рост размера оплаты труда также наблюдался в пищевой промышленности (+40%), телекоммуникациях и связи (+37%), а также строительстве промышленных и инфраструктурных объектов (+36%).

Напомним, что в 2024 году 70% работодателей сообщили об увеличении доходов своих сотрудников. Такой же результат был годом ранее. Еще 22% сказали, что заработные платы остались на прежнем уровне. В 2023 году доля таких ответов была на 1% выше. За 2024 год зарплаты выросли на 20% в каждой третьей российской компании.