Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким сообщила, что в планах организации до конца текущего года ввести в эксплуатацию почти два десятка логистических объектов общей площадью около 2,5 млн кв. м. В тоже время, по данным консалтинговой компании Nikoliers, годовой объем всех новых складских площадей в России на конец 2025 года составит 5,5 млн кв. м.

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Ким, на Конференции инновационных технологий электронной коммерции, заявила, что компания планирует открыть 18 логистических объектов общей площадью около 2,5 млн кв. м до конца 2025 года.

В первом квартале уже были запущены складские комплексы в Волгограде и Самаре, а также вторая очередь логоцентра во Владимире. Кроме того, полностью завершено строительство складов в Котовске (Тамбовская область) и в Сарапуле (Удмуртия).

Общая площадь комплексов составила 370 тыс. кв. м, а вместимость при полной загрузке превысит 200 млн единиц товаров в год.

В тоже время продолжаются работы по строительству новых объектов и расширению складов в Воронеже, Новосибирске, Рязани, Саратове, Ярославле, Пензе, Омске, Твери, Владивостоке, Юрге (Кемеровская область), Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Белоруссии и Казахстане.

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В ближайшее время компания планирует строительство складских комплексов в Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте, Чите, Иванове, а также в Московском регионе. Площадь объектов составит от 100 тыс. до 270 тыс. кв. м.

По данным экспертов консалтинговой компании Nikoliers, в 2024 году объем нового предложения на рынке складской недвижимости России составил 4,2 млн кв. м. Этот показатель на 21% превосходит результаты 2023 года. Он стал рекордным за всю историю наблюдений.

По прогнозам, к концу 2025 года совокупный объем ввода складской недвижимости в России может увеличиться на 29% по сравнению с прошлым годом и составить 5,5 млн кв. м.

При этом объем качественного складского предложения в стране может достигнуть 50 млн кв. м. Таким образом, в текущем году на рынке могут быть обновлены два исторических максимума.