Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким сообщила, что в планах организации до конца текущего года ввести в эксплуатацию почти два десятка логистических объектов общей площадью около 2,5 млн кв. м. В тоже время, по данным консалтинговой компании Nikoliers, годовой объем всех новых складских площадей в России на конец 2025 года составит 5,5 млн кв. м.
Ким, на Конференции инновационных технологий электронной коммерции, заявила, что компания планирует открыть 18 логистических объектов общей площадью около 2,5 млн кв. м до конца 2025 года.
В первом квартале уже были запущены складские комплексы в Волгограде и Самаре, а также вторая очередь логоцентра во Владимире. Кроме того, полностью завершено строительство складов в Котовске (Тамбовская область) и в Сарапуле (Удмуртия).
Общая площадь комплексов составила 370 тыс. кв. м, а вместимость при полной загрузке превысит 200 млн единиц товаров в год.
В тоже время продолжаются работы по строительству новых объектов и расширению складов в Воронеже, Новосибирске, Рязани, Саратове, Ярославле, Пензе, Омске, Твери, Владивостоке, Юрге (Кемеровская область), Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Белоруссии и Казахстане.
В ближайшее время компания планирует строительство складских комплексов в Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте, Чите, Иванове, а также в Московском регионе. Площадь объектов составит от 100 тыс. до 270 тыс. кв. м.
По данным экспертов консалтинговой компании Nikoliers, в 2024 году объем нового предложения на рынке складской недвижимости России составил 4,2 млн кв. м. Этот показатель на 21% превосходит результаты 2023 года. Он стал рекордным за всю историю наблюдений.
По прогнозам, к концу 2025 года совокупный объем ввода складской недвижимости в России может увеличиться на 29% по сравнению с прошлым годом и составить 5,5 млн кв. м.
При этом объем качественного складского предложения в стране может достигнуть 50 млн кв. м. Таким образом, в текущем году на рынке могут быть обновлены два исторических максимума.