Сокращение рынка ипотеки в России в 2025 году составит минимум 20%, итоговые выдачи составят около 4 трлн руб., сообщил «ВТБ». Этому способствуют высокие ставки и изменившиеся условия госпрограмм, пояснил заместитель президента-председателя правления «ВТБ» Георгий Горшков.

По итогам 2024 года эксперты прогнозируют снижение выдачи ипотеки в России на 35%. Ее общий объем составит 5 трлн руб. Наибольшая доля всех продаж придется на семейную ипотеку, которая займет более 40% в структуре банковских выдач.

В банке также считают, что доля рыночных продуктов останется достаточно высокой, около трети. А наименьший объем продаж будет зафиксирован по IT-ипотеке.

В «ВТБ» отметили, что на фоне роста ставок по кредитам у россиян увеличился интерес к неипотечным сделкам. Так, за 2024 год в России будет оформлено около 1,8 млн таких договоров, а их доля в сделках с недвижимостью вырастет до 60%.

В сообщении также говорится, что в 2025 году на динамику рынка жилищного кредитования по-прежнему будет влиять крайне высокая стоимость кредитных средств. С учетом прогнозов Центробанка, она будет сохраняться весь следующий год, предполагают эксперты.

При этом структура продаж изменится. Доля рыночной ипотеки может составить до 40% от общего объема выдач. Специалисты считают, что клиенты будут выбирать ее в расчете на рефинансирование в будущем. Еще 50–55% займет семейная программа, при этом ее продажи из-за изменения условий сократятся.

Как сообщалось ранее, спрос на ипотеку снизился из-за «значительных ограничений» в сегменте льготного кредитования и высокой ключевой ставки. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году объем выдач ипотеки в России составит около 5 трлн руб. Это значительно меньше рекордного показателя 2023 года, когда он достиг 7,8 трлн руб. При этом текущий год вошел в тройку лучших за последнее десятилетие.