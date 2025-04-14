Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» выяснили, что в первом квартале 2025 года средняя сумма займа, которую россияне запрашивают в микрофинансовых организаций (МФО) составила 9 тыс. руб. Это на 10% выше, чем годом ранее. При этом максимальная сумма увеличилась за год на 25% и достигла 75 тыс. руб.

В первом квартале 2025 года россияне запрашивали в МФО в среднем 9 тыс. руб., а максимально — 75 тыс. руб. Эти показатели увеличились по сравнению с прошлым годом на 10% и 25% соответственно. В целом эксперты отметили рост объема выдачи микрозаймов на 24%.

Вместе с тем средний срок кредитов сократился. Так, в первом квартале этого года россияне брали микрозаймы в среднем на 21,7 дней, тогда как годом ранее — на 25,5 дней.

По мнению экспертов, это указывает на то, что клиенты пользуются этим инструментом не для долгосрочного финансирования крупных покупок, а для оперативного покрытия небольших расходов.

Наименьший спрос на микрозаймы отмечен в Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Ингушетия, Еврейской автономной области и Магаданской области. По мнению аналитиков, это объясняется, в том числе, небольшой численностью населения в этих регионах.

Чаще всего к услугам МФО, согласно результатам исследования, прибегают жители Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, а также Свердловской, Ростовской, Челябинской и Иркутской областей.

По мнению директора кредитного направления в «Сравни» Магомеда Гамзаева, рост рынка микрозаймов связан не только с экономической ситуацией, но и с фундаментальным изменением поведения потребителей финансовых услуг.

Он отметил, что переток клиентов из сегмента потребительских кредитов наблюдается второй год. По словам эксперта, сегодня МФО воспринимается россиянами, как рядовой финансовый продукт и альтернатива банковским кредитам.