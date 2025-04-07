За первые три месяца 2025 года россияне взяли кредитов на 1,58 трлн руб. Согласно предварительным данным аналитической компании Frank RG, эти показатели в два раза меньше, чем в том же периоде год назад, на фоне мер Центробанка по охлаждению рынка и высоких ставок. В марте банки выдали ссуд на 610,6 млрд руб., что на 12,5% выше показателя февраля, но на 53% ниже марта 2024 года.

Выдачи выросли во всех сегментах. Наибольшее повышение наблюдалось в сфере автокредитования. Граждане взяли 84,2 тыс. ссуд на 102,9 млрд руб., что больше февраля на 20,3% по количеству и на 22,6% по объему.

В сравнении с прошлым годом выдачи снизились. Средний размер одной ссуды на машину в марте вырос незначительно и составил 1,22 млн руб. Всего с января было выдано 224,4 тыс. автокредитов на 272,3 млрд руб., что на 39% и 48,4% меньше год к году соответственно.

Напоминаем, что совет директоров по денежно-кредитной политике Центробанка России не стал менять ключевую ставку, она по-прежнему составляет 21%. Ее размер сохраняется с конца прошлого года.

Ипотечный сегмент вырос за месяц на 9% по количеству и на 13% по объему. Банки предоставили жилищные кредиты на сумму 248,7 млрд руб. Средний размер займа в марте составил 4,9 млн руб. Эксперты финансовой онлайн-платформы Webbankir выяснили в январе, сколько россиян готовы брать ипотечные кредиты по текущим ставкам.

Оказалось, что улучшить жилищные условия хотели бы более 60% опрошенных, однако только 9,7% готовы брать ипотечные кредиты по текущим ставкам. За первый квартал текущего года банки выдали 589,7 млрд руб., что на 43,7% меньше, чем в 2024 году.

Стоит отметить, что зарплата, которую требуют банки для одобрения ипотеки на трехкомнатную квартиру, в 3,4–6,8 раза превышает среднерегиональные доходы жителей мегаполисов. Для положительного решения москвичам необходимо зарабатывать 731,3 тыс. руб. Самые низкие требования по доходам к жителям Волгограда — 232,3 тыс. руб.

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В сегменте POS (на местах) в марте данный показатель составил 613,2 тыс. кредитов на 22,4 млрд руб., что на 6% и 10% больше, чем в феврале. При этом количество выданных ссуд год к году упало. Средний размер таких кредитов за март увеличился на 4%. Всего за квартал их было выдано на 64,7 млрд руб.

Наименьший рост в марте был в кредитовании наличными. Россияне взяли лишь на 8% больше ссуд на сумму 236,6 млрд руб. В количественном выражении выдачи упали до 1,47 млн. При этом, по данным Объединенного кредитного бюро, с начала 2025 года полная стоимость кредита наличными в России достигла нового максимума — 35,3%.

Одной из причин роста процентных ставок и ПСК стала временная отмена Банком России ограничений по полной стоимости всех потребительских кредитов до 31 марта 2025 года.

В соотношении к марту 2024 года выдачи отстают по количеству на 56%. При этом средний чек одного кредита растет второй месяц подряд и в марте увеличился до 160,6 тыс. руб. По итогам первых трех месяцев 2025 года банки выдали 4,6 млн кредитов наличными на сумму 653,7 млрд руб., что ниже прошлогодних данных по объему более чем наполовину.

Также отмечается, что банки все чаще отказывают клиентам. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по всем необеспеченным потребительским кредитам доля отказов в феврале превысила 75% и увеличилась за год на 4,1 п. п. Это самое высокое значение данного показателя за последний год, отметили в бюро.

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По POS-кредитам в феврале доля отказов по заявкам составила 84%, увеличившись на 5,5% год к году. Данный показатель растет непрерывно с конца 2024 года. Отказы по автокредитам превысили 81%, что на 4 п. п. больше, чем в феврале 2023 года.

На фоне ужесточения условий кредитования 42% россиян намерены пересмотреть свои финансовые стратегии на текущий год. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». В опросе приняли участие 2,5 тыс. человек, планировавших взять в этом году крупный кредит.