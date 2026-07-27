В 21-м пакете санкций Евросоюза против России под ограничения попали банки, криптовалютные сервисы, энергетический сектор и компании, которых в Брюсселе считают причастными к обходу санкций. Однако одно из обсуждавшихся ограничений неожиданно исчезло из финальной версии документа: запрет на импорт российских меховых изделий класса люкс. Об этом сообщило европейское издание Euractiv со ссылкой на итоговый текст санкционного пакета.

Photo by Marjan Blan on Unsplash

По данным портала, Еврокомиссия рассматривала возможность запретить поставки российских меховых изделий премиального сегмента в страны ЕС. Но в окончательной редакции документа эта мера отсутствует. Почему именно от нее отказались, официально не объясняется.

При этом остальные положения пакета оказались значительно жестче. Совет ЕС сообщил, что новые санкции распространяются на 218 физических и юридических лиц — это крупнейшее расширение санкционного списка за последние четыре года. Ограничения затронули 94 российских банка и финансовые организации, дополнительные криптовалютные платформы, нефтетрейдеров, суда так называемого теневого флота и компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают обходить уже действующие ограничения.

Одновременно Евросоюз расширил экспортные ограничения на отдельные виды промышленной продукции и технологий, которые могут использоваться российской промышленностью, а также усилил контроль за финансовыми операциями. При этом переговоры вокруг пакета оказались непростыми: некоторые страны, включая Грецию, добивались исключений для отдельных отраслей, в частности для операций с российским СПГ. В результате пакет был принят только после нескольких раундов согласований.

Читайте также Евросоюз ввел санкции против VK и оператора мессенджера Max

Мех как ниша

На фоне таких масштабных ограничений исключение для меховой отрасли выглядит необычно. Тем более что мировой рынок натурального меха уже несколько лет переживает затяжной спад.

По данным аналитиков Statista, мировое производство шкурок норки и лисицы сократилось более чем в пять раз по сравнению с началом прошлого десятилетия — с более чем 80 млн штук в 2012 году до менее 15 млн в 2023-м. Причинами стали закрытие звероферм в Европе, экологические ограничения и изменение потребительских предпочтений. При этом Россия по-прежнему остается одним из крупнейших производителей меха наряду с Китаем, Финляндией, Польшей и Канадой.

География российского экспорта за последние годы также заметно изменилась. Если раньше важной площадкой оставался европейский рынок предметов роскоши, то сейчас значительная часть поставок ориентируется на страны Азии и Ближнего Востока, где спрос на изделия из натурального меха сохраняется.

Важно добавить, что в принятом 23 июля документе ЕС сделал исключение только для необработанных соболиных шкур, тогда как готовые меховые изделия под запретом сохраняются.

Что это значит для бизнеса

Само по себе отсутствие запрета вряд ли приведет к восстановлению экспорта российских меховых изделий в Европу. Финансовые ограничения, сложности с логистикой, страхованием и расчетами продолжают существенно осложнять торговлю даже теми товарами, которые формально не запрещены.

Тем не менее история с мехом показывает, что санкционная политика ЕС остается избирательной. Даже в рамках одного из самых жестких пакетов ограничений Брюссель готов отказываться от отдельных запретов, если они могут создать больше проблем европейским компаниям или затронуть относительно небольшой, но чувствительный сегмент рынка. Для бизнеса это означает, что санкционный режим продолжает меняться не только под влиянием политики, но и с учетом экономических компромиссов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.