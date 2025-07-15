Архитектурные бюро Superimpose Architecture (Роттердам) и ZJA Architects & Engineers (Амстердам) завершили проект нового терминала Eurostar на Центральном вокзале Амстердама.

Marc Goodwin/dezeen

Современное пространство, расположенное на месте старого терминала на платформе 15, в четыре раза больше предыдущего и при этом бережно интегрировано в исторический контекст вокзала, созданного в XIX веке архитектором Рейксмузеума Пьером Кейперсом.

Основная часть терминала находится под землей в бывшем тоннеле Амстелпассаж. Главный вход, обращенный к городу, ведет пассажиров к зоне паспортного контроля с минималистичным дизайном и изогнутыми потолками — отсылкой к арочным сводам Кейперса 1889 года.

«Этот терминал будущего открывает новую эру международного железнодорожного сообщения, объединяя разные эпохи, технологии и эстетику», — отмечают в Superimpose Architecture.

После зоны контроля пассажиры попадают в просторный зал ожидания с зеленоватым терраццо-полом и «парящими» подсвеченными потолками. На них проецируются изображения облаков, вдохновленные голландской и британской пейзажной живописью Золотого века — символ связи между двумя странами.

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На пути к платформе пассажиры проходят вдоль сохранившейся кирпичной стены, чья фактура подчеркнута специальным освещением. Архитекторы сознательно использовали существующие элементы, включая систему пожаротушения, чтобы минимизировать отходы.

В отделке применены экоматериалы: биоизоляция, переработанный фетр и алюминий. Использованное терраццо имеет отрицательный углеродный след. Временные элементы сделаны модульными — их можно легко демонтировать во время текущей реконструкции вокзала.

«Дизайн отвечает потребностям современных путешественников и создает устойчивую символическую связь между Амстердамом и Лондоном», — подчеркивают авторы проекта.

Основанная в 2015 году Superimpose Architecture ранее создала подземный конференц-центр в Ханчжоу (Китай) в стиле викторианских пассажей. В мире железнодорожного дизайна также notable работа итальянской Dimore Studio — интерьеры роскошного поезда La Dolce Vita Orient Express.