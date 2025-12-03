Британский рекламный регулятор (ASA) запретил рекламные кампании брендов Nike, Lacoste и Superdry, в которых утверждалось об экологической устойчивости их продукции. По мнению надзорного органа, компании не предоставили убедительных доказательств для своих «зеленых» заявлений, тем самым вводя потребителей в заблуждение.

Это решение — часть масштабной кампании британских властей против гринвошинга (greenwashing), то есть практики необоснованных или преувеличенных экологических заявлений в маркетинге. С 2022 года под запрет уже попадали рекламные кампании таких гигантов, как Coca-Cola, авиакомпания Wizz Air, банк Lloyds и нефтяная компания TotalEnergies.

Тренд на борьбу с гринвошингом активно набирает силу не только в Великобритании, но и в других странах Европы и в США, где регуляторы уже применяют финансовые санкции.

Ярким примером такой политики стал ноябрь 2022 года, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала инвестиционный банк Goldman Sachs на $4 млн.

Причиной стало то, что банк не соблюдал собственные установленные процедуры при продаже инвестиционных продуктов, позиционируемых как соответствующие принципам ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление).

Аналогичная проблема широко распространена и на российском рынке. Исследование, проведенное в октябре 2025 года Союзом производителей органической косметики и Роскачеством, показало, что почти половина косметических товаров вводит покупателей в заблуждение, выдавая себя за экологичную или натуральную.

Эксперты проанализировали топ-1000 кремов и шампуней от 321 российского и иностранного бренда и выявили, что около трети продукции активно использует «зеленые» слова в рекламе или на маркировке. При этом 47% таких заявлений оказались ложными, что эквивалентно свыше 1,5 млн единиц товара на сумму более 280 млн руб.