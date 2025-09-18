В ноябре в Дубае откроется Ciel Dubai Marina — самый высокий отель в мире. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата Dubai Media Office в соцсети X.

Изображение: Dubai Media Office, X

По информации властей крупнейшего города ОАЭ, 82-этажная гостиница в районе Dubai Marina будет иметь высоту 377 метров и установит новый мировой рекорд. До этого лидером среди дубайских небоскребов считался отель Gevora высотой 356 метров.

В Москве тоже планируют построить к 2030 году самый высокий жилой небоскреб Европы с уникальным парком Sky Garden на высоте 338,3 метра. Башня в «Москва-Сити» достигнет 379,1 метра и станет новой архитектурной доминантой столицы. Ее фасад, созданный в стиле эмо-тек и вдохновленный лентой Мёбиуса, будет представлять собой замкнутую стеклянную поверхность с подсветкой в темное время суток.

Тем временем в Утрехте завершилось строительство небоскреба Wonderwoods Vertical Forest высотой 104 метра. Его фасады украшены сотнями деревьев и тысячами растений, а также оборудованы гнездами и ульями. В башне разместились 200 квартир, офисы, магазины, общественные пространства и парковка для велосипедов. На седьмом этаже мост соединяет здание с комплексом MVSA, где расположены сады и рестораны с панорамным видом на город.