В новом исследовании изучалось, как таурин влияет на развитие атеросклеротических бляшек. Предыдущие исследования показали, что прием таурина может замедлить прогрессирование атеросклероза за счет снижения уровня липидов. Тем не менее таурин, содержащийся в энергетических напитках, был связан с повышением артериального давления — известным фактором риска развития атеросклероза.

Это противоречивые данные, и роль таурина в развитии атеросклероза пока точно не определена. Однако исследование на мышах показало положительный результат. Мышей, склонных к атеросклерозу, держали на диете с высоким содержанием жиров и хирургически перевязывали им левую сонную артерию. В течение четырех дней эти мыши получали таурин или физраствор, в то время как здоровые контрольные мыши на обычной диете подвергались мнимой операции. Исследователи изучили уровень таурина в сыворотке крови, липидные маркеры и структуру артерий в каждой группе. Ученые обнаружили уменьшение размера бляшек и улучшение состояния сосудов.

Чтобы оценить влияние таурина на здоровье людей, ученые измерили его уровень в плазме крови у 105 пациентов с различными стадиями ишемической болезни сердца и у 40 здоровых людей с помощью специализированного метода — ультраэффективной жидкостной хроматографии с тандемной квадрупольной масс-спектрометрией (UPLC-QQQ-MS/MS) на основе 1,2-13C2-таурина.

Уровень таурина в плазме крови был значительно выше у пациентов с острым инфарктом миокарда (4,04 ± 0,24 мкг/мл) по сравнению с контрольной группой здоровых людей (3,52 ± 0,22 мкг/мл). При этом лечение таурином значительно уменьшило площадь бляшек в сонной артерии.

Полученные данные свидетельствуют, что прием таурина может уменьшить размер и стабильность атеросклеротических бляшек. Исследователи отметили, что диетические добавки с таурином следует использовать с осторожностью.

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