К Новому году аналитики агрегатора «Едадила» проанализировали стоимость приготовления салата оливье в крупных городах России. В расчет брались средние цены на ингредиенты для приготовления с учетом скидок, представленных в каждом городе. Результаты исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Для расчета стоимости одной порции оливье (125 г), эксперты проанализировали в приложении цены на каждый ингредиент: вареную колбасу, яйца, картофель, морковь, зеленый горошек, соленые огурцы, зеленый лук, укроп и майонез. В среднем в России порция салата обойдется в 43,90 руб.

Самая высокая цена на оливье оказалась в Челябинске. Там его приготовление обойдется в 50,27 руб., а суммарная скидка на ингредиенты составит 26%. В число лидеров по стоимости также вошли Казань, где порция салата стоит 49,77 руб. со скидкой 24%, и Москва (49,5 руб. со скидкой 34%).

Санкт-Петербург занял среднюю позицию, оказавшись на 10 месте рейтинга. Себестоимость одной порции оливье здесь составила 43,39 руб., а скидка — 29%.

Самые низкие цены на салат отмечены в Омске. Стоимость ингредиентов составит всего 39,89 руб. с учетом скидки 34%. Среди наиболее доступных городов также оказались Краснодар (40,5 руб. со скидкой 31%) и Волгоград (40,86 руб. со скидкой 30%).

Ранее исследователи выяснили, когда россияне начинают заниматься подготовкой к праздникам и сколько они готовы потратить на подготовку новогоднего стола. Оказалось, что более трети опрошенных начинают готовиться за месяц до праздника. А почти половина потратят на новогодний стол не более 10 тыс. руб.