В Дубае застройщики предлагают уникальные проекты, стремясь привлечь миллионеров со всего мира. Там возводится новая серия эксклюзивных особняков и пентхаусов, оснащенных кинотеатрами, спа-салонами и частными лифтами.

Цены на такие премиальные объекты варьируются от $60 млн до $120 млн. Покупатели, в основном из Европы, Азии и Америки, активно интересуются недвижимостью в эмирате.

После резкого скачка с 2021 года рост цен на премиальное жилье замедлился, но застройщики продолжают возводить роскошные дома вдоль самых престижных прибрежных районов Дубая, так как спрос в Дубае остается стабильно высоким, хотя на многих международных рынках цены на элитное жилье падают.

По данным Knight Frank, в 2023 году в эмирате было продано 435 домов стоимостью более $10 млн каждый, что стало рекордом и превысило показатели Нью-Йорка и Гонконга. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году цены на ультрароскошную недвижимость вырастут еще на 5%, прибавив 67% с 2021 года.

В Дубае покупатели в поиске второго или третьего дома могут приобрести более просторное жилье за те же деньги. По словам Махди Амджада, основателя девелоперской компании Omniyat, цены на квадратный метр в эмирате составляют треть от цен в Нью-Йорке и пятую часть от цен в Лондоне.

«Мы сравниваем наши проекты с объектами в Нью-Йорке и видим, что за схожую или даже меньшую цену вы получаете больше пространства, удобств и впечатлений», — отметил Амджад. В этом году его компания планирует ввести в эксплуатацию еще 100 домов премиального сегмента.

Чтобы удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов, дубайские застройщики вынуждены предлагать особые условия. Вот несколько примеров.

Гигантский стеклянный купол над бассейном и спа-зоной. Его можно убрать, чтобы владельцы могли наслаждаться солнцем.

Palace Group построила особняк с огромной стеклянной стеной площадью 68 кв. м. Она была изготовлена в Германии, а механизм для ее перемещения разработан в Швейцарии. Для установки стены потребовалось построить подземное помещение, а также получить специальные разрешения для транспортировки.

Omniyat создала проект с подвижным полом для бассейна, который поднимается и сливается с садовой плиткой.

Особой популярностью пользуются искусственные острова Дубая. Например, на Острове миллиардеров, имеющем форму морского конька, у каждого особняка есть частный пляж с вращающимися механизмами для парковки.

Несмотря на продолжающийся бум, брокеры и застройщики Дубая отмечают, что ажиотаж последних лет начинает спадать. Рост цен замедляется, а конкуренция за престижные участки для строительства усиливается.

Правительство активно содействует тому, чтобы иностранным покупателям было проще инвестировать в недвижимость. Недавние реформы, такие как предоставление инвесторам и владельцам недвижимости долгосрочных виз, способствовали дальнейшему росту рынка элитной недвижимости.

Ранее стало известно о строительстве первого в России насыпного острова, который будет располагаться в Сочи. На нем планируется возвести дома премиум-класса, продажи квартир в которых уже стартовали. Однако власти Краснодарского края ничего не знают о проекте.