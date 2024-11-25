Русская Школа Управления (РШУ) и рекрутинговая компания get experts поделились с Inc. результатами опроса более тысячи сотрудников и руководителей компаний из различных сфер, которые рассказали, как российские компании планируют отмечать Новый год.

По результатам исследования, проводить новогодние корпоративы в этом году планируют 80% предприятий. Это на 10% меньше, чем год назад. 11% работодателей решили отказаться от мероприятия, а 9% пока не определились. В 2023 году эти показатели были значительно ниже — 4% и 6% соответственно.

В топ-3 причин отказа от проведения корпоративов отсутствие такой традиции в компании (31%), оптимизация затрат (30%) и передача праздничного бюджета на благотворительность (24%).

Интересно, что далеко не все сотрудники посещают корпоративные мероприятия. В этом году о таком решении сообщили 23% респондентов. 17% участников опроса всегда пропускают такие мероприятия, а 6% не смогут присутствовать по различным причинам.

Среди тех, кто пойдет на корпоратив, 61% действительно хотят в нем участвовать, а 11% признались, что сделают это только потому, что присутствие на мероприятии обязательно. Еще 5% пока не определились с планами.

Подавляющее большинство (79%) компаний собирают коллектив в ресторанах или клубах. Празднуют Новый год в офисе 16% работодателей, а в 5% случаев каждый отдел самостоятельно занимается организацией мероприятия для сотрудников.

Декабрь остается наиболее популярным временем для новогоднего корпоратива. 72% компаний планируют проведение праздников в последний месяц года. Это на 15% меньше, чем год назад (87%).

Доля компаний, которые решили перенести торжество на январь, за год выросла с 6% до 17%, однако, есть и те, кто отпразднует Новый год уже в ноябре (6%). В 2023 году такого варианта ответа не было. Еще 5% организаций не определились с датой.

«Компании часто совмещают январский корпоратив с годовой конференцией, подводя итоги прошедшего года и обозначая цели на следующий, — говорит директор по маркетингу и коммуникациям, партнер get experts Анна Спирина. — Это выгодно и с точки зрения бюджета. Так, согласно данным наших опросов, в 2023 году только 6% работодателей проводили новогодний корпоратив в январе, а в этом году их процент вырос до 17%».

Ранее сервис бронирования отелей «Отелло» провел опрос о том, где россияне планируют встречать Новый год и как относятся к продолжительности праздничных каникул. Оказалось, что каждый пятый опрошенный еще не определился с планами.