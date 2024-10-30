Власти Финляндии наложили арест на объекты российской государственной собственности общей стоимостью более €35 млн. Информация об этом появилась на портале телерадиовещания Yle со ссылкой на финскую службу судебных приставов, сообщает «Интерфакс». Решение об аресте означает, что недвижимость нельзя продать или передать.

Сообщается, что служба судебных приставов предоставила Yle список, в котором перечислены недвижимость и акции, принадлежащие российскому государству, арестованные в Финляндии. В списке около 40 объектов: Российский центр науки и культуры в Хельсинки, приморский пляжный участок для отдыха дипломатов, квартиры для сотрудников российских учреждений в разных городах Финляндии и др.

Ранее Yle сообщала о наложении ареста на участок пляжа в Хеггесбиле в Киркконумми, принадлежащий России и используемый для отдыха дипломатов. На портале сказано, что, согласно земельному кадастру, он включает в себя 17,3 га земли и 3,5 га морских акваторий.

На портале также указано, что действия правоохранительных органов Финляндии основаны на решении, вынесенном Международным арбитражным судом в Гааге в апреле 2023 года. Суд обязал Россию выплатить украинской энергетической компании «Нафтогаз» более €5 млрд в качестве компенсации за ущерб от действий в отношении Крыма.

Известно, что украинская компания также добивалась ареста российских активов в других западных странах. При этом, по данным газеты Helsingin Sanomat, Финляндия — первая страна, которая провела конфискации.

«Мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои интересы, имущественные интересы, поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На данный момент известно, что в МИД России был вызван посол Марья Лиивала. На встрече МИД выдвинул решительный протест в связи с действиями финской Службы судебных приставов и потребовал пересмотреть в кратчайшие сроки это решение. «Послу было подчеркнуто, что в противном случае ответственность за последствия таких действий финских властей будет лежать на Хельсинки. При необходимости российская сторона предпримет ответные меры», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что скандинавская коммунальная компания Fortum ежедневно сталкивается с кибератаками в Финляндии и Швеции и иногда замечает беспилотники и подозрительных людей вблизи своих объектов. В связи с этим генеральный директор компании попросил власти провести расследование. Службы безопасности Финляндии и Швеции отказались комментировать конкретные инциденты, но обе страны заявили о росте вредоносной деятельности со стороны России в последние годы.