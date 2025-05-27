Самый северный мишленовский ресторан в мире закрывается, сообщает газета Helsingin Sanomat. Заведение Tapio, находящееся в местечке Посио в Лапландии (Финляндия), получило награду в прошлом году.

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Ресторан принадлежал финско-британской паре — Коннору Лейборну и Йоханне Моуруярви. Они открыли это заведение в 2018 году. Йоханна управляла обеденным залом на 18 мест, а Коннор — кухней. Стилем ресторана была современная скандинавская изысканная кухня, основанная на качественных местных ингредиентах.

Супруги сообщили в соцсетях, что их целью было получить звезду «Мишлен». Теперь они ожидают ребенка. По их словам, именно это стало причиной уйти из ресторанного бизнеса и закрыть заведение.

Ранее в Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств в ресторанном бизнесе. Так, издание Yle сообщило, что с января по август 2024 года в стране закрылся 691 ресторан. Это больше, чем за весь 2023 год. Тогда из бизнеса ушло 382 заведения.