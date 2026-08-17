Исследователи обнаружили редкие изменения гена FNIP1, которые помогают организму лучше регулировать обмен жиров и сахара и примерно на 60% снижают риск диабета 2 типа, болезней сердца и печени. Работа опубликована в журнале Nature.

Getty Images, Unsplash

Ученые из американской фармкомпании Regeneron проанализировали генетические и медицинские данные более 1 млн человек из 11 крупных исследований. Они искали редкие мутации, которые влияют на обмен жиров и энергии. Одним из ключевых показателей стало соотношение триглицеридов к «хорошему» холестерину — липопротеинам высокой плотности (ТГ:ЛПВП). Чем выше этот показатель, тем менее благоприятен метаболический профиль человека.

Исследователи обнаружили 59 генов, редкие изменения которых связаны с этим показателем. Для 44 из них такая связь ранее не была известна. Особенно выделился ген FNIP1. У людей с редкой мутацией, отключающей одну из двух копий этого гена, были ниже уровни триглицеридов и аполипопротеина B, меньше жира в печени, лучше контроль уровня глюкозы и более благоприятное распределение жировой ткани.

Читайте также Генная терапия показала способ одновременно продлевать жизнь и сохранять здоровье

Это также отражалось на здоровье. У носителей мутаций FNIP1 примерно на 60% реже встречалась комбинация ишемической болезни сердца, диабета 2 типа, метаболического заболевания печени и цирроза. При этом авторы подчеркивают, что таких носителей было немного. Поэтому для отдельных заболеваний, в частности ишемической болезни сердца и цирроза, статистически значимого снижения риска обнаружить не удалось.

Почему отключение части гена может давать такой эффект? FNIP1 работает вместе с белком фолликулином (FLCN) в системе, которая регулирует реакцию клеток на доступность питательных веществ и энергии. Исследователи предполагают, что этот механизм помогает организму экономить энергию и запасать питательные вещества. В современных условиях постоянного избытка калорий он, наоборот, может способствовать накоплению жира и развитию метаболических нарушений.

Эксперименты на клетках печени человека это предположение поддержали. Когда ученые снижали активность FNIP1, клетки активнее включали процессы, связанные с расщеплением жиров. У мышей нарушение этого пути в печени также защищало от ожирения, жировой болезни печени и инсулинорезистентности при высококалорийной диете.

Однако результаты на животных пока нельзя напрямую переносить на людей. У мышей защитный эффект зависел также от подавления близкородственного белка FNIP2, тогда как в клетках печени человека этого не потребовалось. Исследователи связывают различие с особенностями работы этого пути у разных видов.

Авторы считают FNIP1 потенциальной мишенью для разработки лекарств против распространенных метаболических заболеваний. Но до создания такой терапии еще далеко: ученым предстоит выяснить, можно ли безопасно подавлять активность FNIP1 у человека. Однако работа показывает, что как раз редкие генетические мутации могут подсказать, какие процессы в организме стоит изменить, чтобы одновременно снизить риск нескольких заболеваний.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.