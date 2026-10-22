Немецкая компания Neura Robotics, производящая собственных роботов, рассказала о своей программной платформе для андроидов и площадках для их обучения, которые основатель Дэвид Регер называет «спортзалами». Навык, который освоил один робот, сохраняется в облачной платформе Neuraverse и переносится на другие машины клиента. Регер хочет, чтобы автоматизацию не приходилось разрабатывать заново для каждого устройства.

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В «спортзале» клиент арендует ячейку с симуляцией и системами отслеживания и обучает купленных у Neura роботов конкретной работе. Это нужно из-за того, что роботам для обучения конкретному действию нужно многократно отработать его, чтобы учесть все нюансы взаимодействия с физическим миром. У Neura полученные в ходе такого обучения данные хранятся в «аккаунтах мозга» на платформе Neuraverse.

Регер рассчитывает, что со временем компании смогут продавать и сдавать в аренду накопленные навыки. По его словам, моторы, энкодеры и датчики безопасности Neura разрабатывает сама. Приводы для гуманоидов поставляют Bosch и Schaeffler, и на них может приходиться до половины стоимости комплектующих. Nvidia обеспечивает симуляцию и вычисления, Amazon отвечает за облако Neuraverse, а процессоры Qualcomm станут «мозгом и нервной системой» роботов.



Первый «спортзал» Neura Robotics уже работает в аэропорту Мюнхена. Партнеры вложили в него $19 млн без учета расходов на персонал. На этой площадке клиенты могут забронировать ячейки с роботами — до 20 штук — минимум на год, после чего использовать их.

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К концу года Neura ожидает пять «спортзалов»: три в Германии и по одному в Китае и США. Еще десять таких площадок находятся в разработке, в США среди них Детройт и Сан-Диего. Конкурент у такого подхода уже есть: Schaeffler держит собственный зал в Эрлангене, где обучает робота AEON компании Hexagon.

Главная ставка компании сделана на гуманоида 4NE1 ростом около 1,8 м и весом около 80 кг. Версия Gen 3.5 стоит примерно $110 тыс., а на сайте указана цена $62 тыс. при покупке от 20 штук. Регер говорит, что за год к Neura обратились 12 тыс. компаний, а мощности позволяют обслужить около 100 клиентов. За демонстрационный проект с годовыми платежами за обучение и обслуживание заказчики готовы платить $300–550 тыс..

Публичные показы проходили непросто. На Computex в июне 2026 года робот вышел на сцену с подносом оборудования Qualcomm и вскоре упал назад. В Qualcomm назвали причиной сбой связи, который запустил режим безопасного падения. Сколько машин построено, Neura не раскрывает, но обещает поставить 5 млн андроидов к 2030 году.

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В июне Neura привлекла $1,4 млрд в раунде, который возглавила Tether. В нем также участвовали Nvidia, Amazon, Qualcomm, Bosch, Schaeffler и Европейский инвестиционный банк. Компанию оценили примерно в $7 млрд.

Выручку Neura не раскрывает. Основную часть дают коботы, то есть коллаборативные роботы: манипуляторы, мобильные тележки и их сочетания. Последняя доступная отчетность в немецком реестре относится к 2022 году, тогда убыток составил почти $7 млн. По словам представителя компании, портфель заказов превышает $1,1 млрд, половина приходится на коботов. Воронка сделок оценена в $11 млрд с разной степенью обязательств, около 80% ее связано с гуманоидами, «спортзалами» и Neuraverse.

Рынок гуманоидов пока невелик и смещен в сторону Китая. По данным Международной федерации робототехники, в 2025 году в мире продали около 7 тыс. полноразмерных андроидов, многих из которых купили ради данных для обучения ИИ. На AgiBot в первом полугодии 2026 года пришлось 44% поставок, около 8,4 тыс. роботов.

Дополнительный риск для Neura создают американские ограничения: с июля иностранные гуманоиды и мобильные роботы могут поступить на рынок США только после «условного одобрения» Министерства войны. Фиксированные манипуляторы и ранее одобренные модели в эти правила не входят. Neura сообщила Forbes, что готовит производство в Детройте и нацелена на 2027 год.

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