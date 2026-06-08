Гонконг готовится запустить первый в городе круглосуточный магазин, обслуживаемый гуманоидным роботом, — как часть государственной политики по внедрению ИИ в повседневную жизнь. Об этом сообщил министр финансов Гонконга Пол Чан Мо-по в своем еженедельном блоге. Робот будет обслуживать покупателей на нескольких языках.

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Разработчик — неназванная материковая китайская компания, специализирующаяся на физическом ИИ. Для самой компании этот объект должен стать первым за пределами материкового Китая.

По словам Чан Мо-по, выбор Гонконга обусловлен репутацией города как открытого рынка и площадки для демонстрации технологических разработок международной аудитории. Одновременно министр сообщил о создании высокоуровневого правительственного комитета по развитию ИИ в Гонконге — его первое заседание запланировано на этот месяц.

Открытие магазина происходит на фоне стремительного роста китайской отрасли гуманоидной робототехники. По данным IDC, в 2025 году глобальные поставки гуманоидных роботов составили около 18 тыс. единиц, выручка отрасли достигла $440 млн — прирост год к году составил более 500%. Китайские производители контролируют почти 80% этого рынка: шанхайская AgiBot занимает первое место с долей 39%, Unitree Robotics — 32%. По прогнозу TrendForce, в 2026 году производство гуманоидных роботов в Китае вырастет еще на 94%.

Розничный сектор становится одним из первых полигонов для коммерческого применения гуманоидов. China Mobile уже развернула роботы AgiBot примерно в 50 pop-up-магазинах и 30 сервисных центрах в 22 городах, где они выполняют функции администраторов и операторов выдачи. Гонконгский проект — первый выход подобной технологии в формат полноценной торговой точки за пределами материкового Китая.

Аналитики указывают, что стремительный прогресс обеспечивает не только государственная поддержка, но и развитая аппаратная экосистема, сформированная в первую очередь электромобильной отраслью: от сенсоров до аккумуляторов. По ожиданиям Китайского центра развития информационной индустрии (CCID), объем внутреннего рынка гуманоидной робототехники превысит 20 млрд юаней ($2,8 млрд) в 2026 году.

Для Гонконга проект имеет и регуляторное измерение. Городские власти последовательно наращивают ИИ-повестку, а новый комитет по ИИ призван координировать эти усилия на уровне исполнительной власти. Формат магазина, открытого без расчета на немедленную коммерческую отдачу, имеет скорее имиджевую и образовательную функцию — ознакомление населения с технологиями воплощенного ИИ в привычной бытовой среде.

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