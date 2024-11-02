В Госдуму внесли законопроект с изменениями в действующий Лесной кодекс. На данный момент, арендовать земельные участки лесного фонда могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Сделать это можно через процедуру аукциона. Теперь возможность аренды леса предлагается предоставить и физическим лицам. При этом будут действовать некоторые ограничения.

Депутаты обосновали внесение дополнений к действующему законодательству тем, что владельцы смежных с лесом участков самовольно используют их и строят на этих территориях сооружения для организации отдыха (беседки, навесы, лавочки), занятий физической культурой и спортом (площадки для игровых видов спорта). При этом, ввиду отсутствия арендных отношений, они не несут обязанностей по охране, защите и воспроизводству лесов, а в бюджет не поступают арендные платежи.

Как следует из законопроекта, без торгов получить право на аренду лесных земель смогут лишь те, чьи участки граничат с этими лесными территориями. При этом есть дополнительные условия:

право на аренду лесных земель получат лишь собственники смежных участков. На арендаторов оно распространяться не будет;

необходимо получить согласие владельцев соседствующих участков;

размер арендуемой лесной территории не может более чем в два раза превосходить габариты собственного участка;

запрещается использовать лесной участок для предпринимательских целей.

Ограничения по максимальному размеру предлагают ввести для того, чтобы у граждан не возникало желания использовать лесной участок в предпринимательских целях. В большинстве случае размер такой территории не превысит 0,5 га. Этого вполне достаточно для личных целей, но недостаточно, чтобы возник коммерческий интерес, уточняется в пояснительной записке.

Для дополнительного контроля предлагается запретить переуступку прав аренды на лесные участки, полученные по такой схеме, а при смене собственника смежного участка — расторгать договор аренды лесных земель.

Ранее сообщалось, что россияне с начала 2024 года построили и поставили на кадастровый учет 404,4 тыс. индивидуальных жилых домов. К октябрю их совокупная площадь достигла 55,4 млн кв. м., что на 15,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, следует из данных Росреестра.