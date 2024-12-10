Законопроект о создании внесудебного механизма взыскания задолженности граждан за коммунальные услуги подготовлен в Госдуме к первому чтению, сообщает «Коммерсантъ». Согласно ему, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут обращаться к нотариусам за получением исполнительной надписи. Эксперты отмечают, что предложенный механизм актуален, но пока вызывает много вопросов.

Комитет Госдумы по законодательству поддержал законопроект о возможности взыскания долгов за ЖКУ во внесудебном порядке. Первое чтение запланировано на 12 декабря.

Он нацелен на снижение задолженности за ЖКУ, а также на сокращение нагрузки на суды. В 2022 году ими было рассмотрено более 10 млн дел о взыскании таких долгов. По данным Минстроя на октябрь, долг составляет 833 млрд руб.

Суть механизма в том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут получать у нотариусов исполнительную надпись — специальную отметку на договоре о предоставлении ЖКУ, позволяющую обращаться к судебным приставам для взыскания долга.

Для этого нотариусу необходимо предоставить расчет задолженности, сам договор (в нем должна быть указана возможность взыскания долга таким способом), а также заявление об отсутствии судебного спора с должником.

Нотариус должен будет проверить, является ли должник собственником или пользователем жилья, по которому возник долг, а после уведомить его о предъявленном требовании — по почте или через «Госуслуги».

Согласно законопроекту, у должника будет семь дней на возражения или добровольное исполнение, иначе будет сделана исполнительная надпись. Впрочем, оспорить ее можно будет в суде в течение трех месяцев.

Правительство в своем отзыве на депутатскую инициативу в целом ее поддержало, но при условии «существенной доработки». Например, семидневный срок для добровольного исполнения или предоставления возражений назван недостаточным. Как отмечает директор направления «Городское хозяйство» Фонда экономики города Ирина Генцлер, предложенный порядок «очень актуален».

По ее словам, в большинстве случаев из-за ограничения доступа к данным ЕГРН управляющие компании и ресурсоснабжающие организации не могут получить информацию, кому принадлежит жилое помещение. Суд может и сам установить личность должника, но с учетом повышенных госпошлин издержки на это довольно высоки.

У нотариуса же есть доступ к ЕГРН и регистру населения, что позволяет осуществить двойную сверку данных и снизить риск оформления исполнительной надписи в отношении лица, которому жилое помещение уже не принадлежит.

Советник адвокатского бюро «БВМП» Сусана Киракосян отмечает, что к проекту есть множество вопросов, без решения которых механизм может оказаться неэффективным. Например, указание в договоре возможности взыскания долга, — в действующих договорах такие условия отсутствуют, и маловероятно, что потребители поддержат подобные изменения.

Генцлер также отмечает, что такие положения затормозят применение механизма управляющими компаниями на три-пять лет. Она заявляет, что у ресурсоснабжающих организаций таких проблем не ожидается, поскольку речь идет о типовых договорах, в которые легко внести такую строчку.

Она также полагает, что должник вряд ли вовремя получит уведомление от нотариуса и такой порядок не гарантирует стопроцентного взыскания долга. Приставам не всегда это удается и сейчас, добавила Киракосян.

Ранее правительство не поддержало законопроект, разрешающий из-за границы подать заявление о получении российского гражданства тем, кто до этого отказался от него по собственному желанию. В правительстве подчеркнули, что предлагаемая инициатива может создать «правовую неопределенность».