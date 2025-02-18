В Госдуме активно обсуждается реформа в сфере торговли табаком. К 3 марта чиновникам поручено сравнить две модели. Они предполагают ужесточение ответственности за продажу контрафакта, но вместо штрафов продавцы будут вынуждены уйти с рынка. Контроль оборота будет возложен на Росалкогольтабакконтроль либо на регионы. По оценке экспертов, нелегальная торговля табаком ежегодно обходится бюджету в более чем 100 млрд руб.

На прошедшей неделе в Госдуме прошло совещание об ужесточении контроля оборота табака, вейпов и сигарет. Инициатором выступил глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По данным госинформсистемы маркировки товаров (ГИС МТ), в табачной отрасли уже существует обязательная маркировка продукции. Несмотря на то, что в ней участвуют более 300 тыс. компаний, борьба с контрафактом остается неэффективной.

Как отмечено справке к совещанию, штрафы за продажу немаркированной продукции не стимулируют легальную торговлю. Правительство обязало заинтересованные ведомства, включая Минфин и Минэкономики, к 3 марта представить новую концепцию регулирования рынка.

На совещании обсуждались два схожих варианта противодействия незаконной торговли — лицензирование продавцов по аналогии с алкогольным рынком и введение для них реестра разрешений.

С 1 марта 2024 года лицензированию уже подлежат производство, экспорт и импорт табачной продукции, но реализации оно не касается. Продавцы смогут получить разрешающие документы на портале «Госуслуги». Реестр продавцов табака может быть создан на базе «алкогольной» ЕГАИС.

Отмечается, что компании с лицензией на розничную продажу алкоголя внесут в «табачный» реестр автоматически. На совещании чиновники предложили повторить опыт рынка алкоголя, где действует реестровая разрешительная модель.

В виде ужесточения наказаний за нарушения, наиболее действенным депутаты видят отзыв лицензии либо исключение торговых объектов из реестра, предполагающие запрет на реализацию табака.

Поводом для санкции станут продажа контрафакта, повторная продажа табачной продукции несовершеннолетним, исключение из реестров юрлиц и ИП или собственная инициатива торговой организации.

По мнению участников совещания, ужесточение регулирования позволит пресекать незаконную деятельность, увеличит доходы бюджетов и даст покупателям уверенность в легальности работы торговых точек. Контроль оптовой реализации табачной продукции будет возложен на Росалкогольтабакконтроль, а розничной — на регионы.

В правительстве уверены, что предлагаемые меры станут проблемой для нелегальной торговли и практически не затронут легальную.

По оценкам «JTI Россия», недобросовестные участники рынка лишают бюджет более 100 млрд руб. ежегодно. «Деятельность «JTI Россия» прослеживается через ГИС МТ. На ее основе государство выстраивает риск-ориентированную систему контроля как в оптовом, так и розничном звене»,— отметили в компании.

По словам замглавы ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Реваза Юсупова, маркировка позволила снизить уровень нелегального оборота на табачном рынке с 15,6% до 10,8%, хотя раньше он каждый год удваивался. С начала маркировки сигарет закрыто 56 нелегальных заводов, легализовано 18, а бюджет получил дополнительно более 450 млрд руб.

Вице-президент «Опоры России», президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов считает, что нужно «накрывать» точки продаж и активнее заниматься этим должен Роспотребнадзор. «Полиция работает, но часто объем недостаточный для уголовного дела: табак — компактный товар, можно каждый день приносить в небольших объемах», — отметил он.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев выразил сомнения в том, что реестровая модель поможет в борьбе с контрафактом. Он отметил, что контрафакт распространяется не в легальной рознице. «Прежде всего это интернет и Telegram-каналы, офлайн, когда продавец продает только своим покупателям, поэтому чем мельче населенный пункт, тем выше доля контрафакта», — считает он.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. Штрафы за его нарушение выросли до 2 млн руб. для компаний, и до 300 тыс. руб. — для физических лиц.