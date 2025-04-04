Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии майских праздников. По его мнению, эта мера поможет предотвратить рост цен. Обращение он направил главе Минсельхоза Оксане Лут.

Чернышов отметил, что перед майскими праздниками цены на мясо в России растут из-за ажиотажного спроса. Он предложил временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт.

По мнению депутата, «шашлычное эмбарго» поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне.

Парламентарий предлагает ввести такие меры до 1 июня 2025 года, но оставить возможность корректировки в зависимости от ситуации на рынке. Чернышов также считает необходимыми беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тыс. тонн.

Он предполагает, что таким образом удастся устранить риски дефицита и обеспечить доступные цены для граждан.

Кроме того, Чернышов напомнил, что с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года уже действовал запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы, что способствовало увеличению объемов предложения на внутреннем рынке.

Одновременно с этим Минсельхозом предлагалась беспошлинная квота на импорт отдельных видов куриного мяса объемом до 160 тыс. тонн.

Тогда введение временных экспортных ограничений показало себя как эффективный механизм стабилизации цен, отметил он.

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Чернышов подчеркнул, что меры, чтобы не допустить колебания цен, должны быть своевременными. «Важно не допустить ситуации, когда рост экспорта оборачивается подорожанием продукции для российских потребителей», — заключил автор инициативы.