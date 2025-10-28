Группа депутатов от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого подготовила законодательную инициативу, которая предлагает освободить от уплаты налога на имущество физических лиц единственное жилье, находящееся в ипотеке. Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 28 октября, пишет ТАСС.

Предлагаемые поправки освобождают от налога на имущество квартиру или дом, взятые в ипотеку, на весь срок кредита. Однако эта льгота предусмотрена только в том случае, если это жилье будет единственным для владельца и его близких и не будет использоваться для извлечения дохода.

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что действующие налоговые ставки на жилую недвижимость варьируются в диапазоне от 0,1% до 0,3% от ее кадастровой стоимости.

Для наглядности авторы инициативы приводят расчет: даже для квартиры с кадастровой стоимостью 1 млн рублей ежегодный платеж может достигать 30 тыс. руб. Это является существенным дополнительным финансовым бременем для граждан, которые уже несут значительные расходы по обслуживанию ипотечных кредитов, ставки по которым в отдельных случаях превышают 25% годовых, отмечают в партии.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя инициативу, указал, что жилье является базовой потребностью человека, особенно для семей, воспитывающих детей. По его словам, текущая ситуация, при которой семьи, помимо ежемесячных ипотечных платежей и повседневных расходов, вынуждены платить еще и налог на имущество, требует законодательного решения.

В случае одобрения Федеральным Собранием и подписания президентом, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

В начале сентября для сохранения доступности ипотеки для заемщиков российское правительство выделило дополнительно более 100 млрд руб. Средства предназначены для субсидирования ключевых программ — «Семейной ипотеки» (53,4 млрд), «Дальневосточной и арктической ипотеки» (9,6 млрд), а также компенсации ставок по кредитам, выданным до 1 июля 2024 года (37,4 млрд).