В Госдуме предложили отменить налог на имущество для ипотечных квартир

Группа депутатов от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого подготовила законодательную инициативу, которая предлагает освободить от уплаты налога на имущество физических лиц единственное жилье, находящееся в ипотеке. Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 28 октября, пишет ТАСС.

Предлагаемые поправки освобождают от налога на имущество квартиру или дом, взятые в ипотеку, на весь срок кредита. Однако эта льгота предусмотрена только в том случае, если это жилье будет единственным для владельца и его близких и не будет использоваться для извлечения дохода.

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что действующие налоговые ставки на жилую недвижимость варьируются в диапазоне от 0,1% до 0,3% от ее кадастровой стоимости.

Для наглядности авторы инициативы приводят расчет: даже для квартиры с кадастровой стоимостью 1 млн рублей ежегодный платеж может достигать 30 тыс. руб. Это является существенным дополнительным финансовым бременем для граждан, которые уже несут значительные расходы по обслуживанию ипотечных кредитов, ставки по которым в отдельных случаях превышают 25% годовых, отмечают в партии.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя инициативу, указал, что жилье является базовой потребностью человека, особенно для семей, воспитывающих детей. По его словам, текущая ситуация, при которой семьи, помимо ежемесячных ипотечных платежей и повседневных расходов, вынуждены платить еще и налог на имущество, требует законодательного решения.

В случае одобрения Федеральным Собранием и подписания президентом, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

В начале сентября для сохранения доступности ипотеки для заемщиков российское правительство выделило дополнительно более 100 млрд руб. Средства предназначены для субсидирования ключевых программ — «Семейной ипотеки» (53,4 млрд), «Дальневосточной и арктической ипотеки» (9,6 млрд), а также компенсации ставок по кредитам, выданным до 1 июля 2024 года (37,4 млрд).

