Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить сокращение рабочего дня перед выходными при пятидневной неделе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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«В Трудовом кодексе нет ни обязанности работодателя сократить рабочий день перед выходным, ни соответствующего запрета — при условии соблюдения основных требований по длительности трудовой недели. Такая норма может быть установлена сторонами трудовых отношений, но, считаем, ее нужно закрепить законодательно», — отметил он.

Нилов, со ссылкой на опрос, добавил, что сейчас продолжительность рабочего дня в пятницу сокращена на час только в трети российских компаний. По его мнению, закрепление короткой пятницы в законе и внедрение такого требования во всех организациях позволит повысить мотивацию и производительность сотрудников.

«В будущем это можно рассмотреть и как некий шаг в сторону синергетического перехода на условную 4-дневку (об этом, впрочем, пока рано)», — резюмировал депутат.

В апреле ВЦИОМ подсчитал, что 77% молодых россиян хотели бы превращения пятницы в «полувыходной»: чтобы работодатель не ставил в этот день сложных и срочных задач, а работу можно было завершить в середине дня.

Запрос коррелирует с формирующимся в развитых странах трендом на рабочую неделю продолжительностью менее 40 часов (например, в Нидерландах продолжительность рабочей недели составляет 32 часа, в Дании и Норвегии — 33, в Австралии — 34, в Германии и Франции — 35 часов), отметили тогда в центре.