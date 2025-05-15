Группа депутатов под руководством председателя комитета по туризму Сангаджи Тарбаева («Новые люди») внесла в Госдуму законопроект о закреплении особенностей формирования туристского продукта. Карточка законопроекта опубликована в базе данных нижней палаты парламента. Он дополнит закон «Об основах туристической деятельности в России».

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Согласно документу, для выездного туризма туроператоры обязаны будут включать в продукт услуги по перевозке из России в страну пребывания и услуги по размещению. Для въездного и внутреннего туризма будут обязательны услуги по размещению и минимум одна дополнительная услуга — трансфер, аренда транспорта, помощь с визами, питание, экскурсии или услуги гида-переводчика.

Новелла должна привести понятие «туристский продукт» из законодательства в соответствие с современными трендами и правоприменительной практикой. Цель — создать более четкие стандарты для туроператоров, повысить прозрачность и качество услуг для туристов.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) сообщило о формировании тренда на промышленный туризм в России. Так, программы по его развитию уже реализуются в 82 регионах страны.