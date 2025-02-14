На юге Кемеровской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) «Горная Шория». О том, что правительство утвердило постановление, сообщили в пресс-службе кабмина. Правительство ведет работу по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития регионов проекты на льготных условиях.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение бизнеса на этих территориях дает такие преимущества, как налоговые льготы и таможенные преференции, а также возможность снижения арендных платежей.

Новая ОЭЗ будет располагаться на юге Кузбасса, на территории Таштагольского муниципального района, в междуречье истоков Оби и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян. В сообщении отмечено, что эти места отличаются уникальным рельефом, растительным и животным миром и имеют высокий потенциал для развития туризма.

В «Горная Шории» будут созданы спортивно-туристический, гостинично-деловой и горнолыжный комплексы. Объем инвестиций в эти проекты, по предварительным данным, составит более 40 млрд руб. Также ОЭЗ обеспечит более 4 тыс. новых рабочих мест.

Повышение туристической привлекательности Кузбасса — одно из ключевых направлений программы социально-экономического развития Кемеровской области до 2030 года. Распоряжение об ее утверждении было подписано в конце 2024 года.

Напомним, что по данным АТОР, в 2024 году иностранцы Россию посетили 1,57 млн иностранных туристов. Это в 2,3 раза больше чем годом ранее. Основной турпоток обеспечили путешественники из Китая. При этом зарубежные бизнесмены приезжали в страну лишь на 1% чаще, чем в 2023 году.