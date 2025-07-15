Пока куклы Лабубу покоряют мир, их производитель — китайская компания Pop Mart — усиливает меры по защите бренда от контрафакта. В разгар популярности пародийного «Лафуфу» (Lafufu) — неофициального прозвища поддельных версий игрушки — компания подала заявку на регистрацию этого названия в качестве товарного знака.

7 июля юрлицо Pop Mart зарегистрировало название «Лафуфу» как товарный знак в категории «спортивное оборудование». По данным платформы Tianyancha, заявка находится на рассмотрении.

Изначально «Лафуфу» (от англ. «fake» — подделка и «Лабубу») было шутливым прозвищем, которое фанаты дали контрафактным версиям куклы. Однако со временем эти грубоватые копии стали самостоятельным интернет-мемом, и Pop Mart решила взять ситуацию под контроль.

«Это превентивная мера», — пояснил адвокат Ху Цзямин. Регистрация потенциально спорных названий помогает брендам защититься от недобросовестного использования их интеллектуальной собственности.

Лабубу — озорной персонаж из серии «The Monsters» гонконгского художника Касинга Луна — стал глобальным хитом. Однако из-за маркетинговой стратегии Pop Mart (продажи через «слепые коробки») оригинальные куклы остаются дефицитным товаром, что спровоцировало волну подделок.

Особенно активно контрафакт производился в Иу (провинция Чжэцзян) — крупном центре мелкотоварного производства. Однако 9 июня местные власти провели масштабную проверку и изъяли все поддельные Лабубу с прилавков.

По словам продавцов, Лабубу настолько популярен, что даже контрафактные фабрики не справляются с заказами. Но после рейда они вынуждены были перейти на легальную продукцию — например, одежду для кукол.

Только за первое полугодие таможня Шанхая изъяла 63 тыс. товаров, нарушающих права Pop Mart. При этом экспорт игрушек через шанхайские порты вырос на 8,2% — до 8 млрд юаней.

Контрафактные Лабубу делятся на два типа. Это качественные реплики (около 60 юаней), почти неотличимые от оригинала и грубые копии (20−30 юаней) — с кривыми чертами лица, отсутствующими конечностями или нелепыми модификациями (например, «робособака» с виляющим хвостом).

Именно вторые, благодаря своему гротескному виду, стали мемом и обрели культовый статус среди фанатов.

Китай ужесточает контроль за интеллектуальной собственностью, проводя рейды против контрафакта и координируя действия таможни, регуляторов и маркетплейсов. Это не только защищает потребителей, но и помогает локальным брендам укрепляться на глобальном рынке.

Для Pop Mart, чьи акции продолжают расти, борьба с подделками — ключевой этап монетизации популярного IP. Регистрация «Лафуфу» — лишь первый шаг в этой стратегии.