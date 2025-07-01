Китайская компания Huagong Technology Industry Co., Ltd. представила интеллектуального лазерного робота для прополки Hg LaserWeeder. Этот робот способен работать круглосуточно, используя искусственный интеллект для точного распознавания и уничтожения сорняков, не причиняя вреда культурным растениям.

Широкое применение химических гербицидов в сельском хозяйстве является серьезной экологической проблемой. Эти вещества, называемые «убийцей почвы номер один», загрязняют почву и воду, наносят вред биоразнообразию и могут представлять угрозу для здоровья человека. Поиск безопасных и эффективных альтернатив является одной из ключевых задач для устойчивого сельского хозяйства.

В основе работы Hg LaserWeeder лежит система компьютерного зрения на базе ИИ и обширная база данных, включающая тысячи видов сельскохозяйственных культур и сорняков. Робот динамически регулирует интенсивность лазера, чтобы выборочно воздействовать только на нежелательные растения. Весь процесс от захвата изображения до уничтожения сорняка занимает менее пяти миллисекунд.

Эффективность технологии впечатляет. Робот обеспечивает удаление более 95% сорняков. Самая продвинутая его версия оснащена 32 лазерными головками и способна уничтожать до 320 тыс. сорняков в час. Это в 4-8 раз эффективнее традиционных методов, включая ручной труд и применение химикатов. Испытания алгоритма уже успешно завершены на полях в нескольких провинциях Китая.

С коммерческой точки зрения, Hg LaserWeeder открывает новый рынок для высокотехнологичного сельскохозяйственного оборудования. Компания Huagong Technology позиционирует себя как новатора, предлагающего решение для снижения загрязнения окружающей среды у его источника.

Ранее китайские исследователи создали сельскохозяйственного робота, способного выполнять полный цикл работ по уборке урожая.