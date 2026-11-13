Акции китайской Amicro Technology, которая разрабатывает специализированные процессоры и программное обеспечение для роботов, 12 ноября подорожали на 82,9% в ходе дебютных торгов на Гонконгской бирже. К закрытию рост замедлился примерно до 38%. Интерес инвесторов привлекла компания, которая может стать одним из поставщиков китайской компонентной базы для автономной робототехники.

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Разработка процессоров для современных роботов остается сложным направлением полупроводниковой отрасли. Такие микросхемы должны одновременно обрабатывать информацию с камер и датчиков, рассчитывать траектории движения и управлять механизмами с минимальной задержкой.

В сегменте производительных вычислительных платформ сильные позиции занимает американская Nvidia. Китайские производители уже освоили многие типы контроллеров и сенсоров, однако создание полноценной альтернативы зарубежным вычислительным системам остается отдельной задачей.

Amicro пытается решить ее с помощью собственной платформы Amicro Core. Компания разрабатывает системы на кристалле (SoC), которые объединяют вычислительные блоки, средства обработки сигналов и функции управления роботом. Ее технологии охватывают навигацию, распознавание препятствий, планирование маршрутов и контроль движения.

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Согласно проспекту IPO, Amicro уже создала процессоры с производительностью от 5 трлн операций в секунду и планирует расширить линейку чипами для запуска крупных ИИ-моделей.

Компания работает сразу с несколькими категориями устройств: роботами-пылесосами, автоматическими газонокосилками, сервисными машинами и более сложными автономными системами. Среди ее клиентов в документах для биржи перечислены Xiaomi, iRobot, Ecovacs и UBTech. В 2025 году выручка Amicro достигла 406,7 млн юаней ($60,8 млн, или 5,04 млрд руб.) против 285,8 млн ($42,7 млн, или 3,54 млрд руб.) годом ранее. При этом компания получила чистый убыток 155,1 млн юаней ($23,2 млн, или 1,92 млрд руб.), а расходы на исследования и разработки составили 132,6 млн юаней ($19,8 млн, или 1,64 млрд руб.).

Потенциал рынка также объясняет внимание инвесторов. По оценке Frost & Sullivan, которую Amicro приводит в проспекте, китайский рынок комплексных решений для интеллектуальных мобильных роботов достиг 9,7 млрд юаней (около $1,45 млрд, или 120,3 млрд руб.) в 2025 году.



Главное препятствие для китайских разработчиков — зависимость отрасли от зарубежных технологий. Согласно исследованию, проведенному в апреле 2026 года, крупнейшие китайские производители человекоподобных роботов, включая Unitree и AgiBot, активно используют аппаратные решения Nvidia и ее программные инструменты. Однако ситуация постепенно меняется.

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В июле AgiBot сообщила о внедрении китайских микроконтроллеров для управления суставами и других отечественных микросхем. Ограничения США на поставки передовых ИИ-ускорителей создают дополнительный стимул для развития местных поставщиков.

На этом фоне Amicro может занять перспективную нишу. Компания может предложить производителям роботов совместимый набор чипов, датчиков и программных инструментов. Однако возможности существующих решений Amicro пока не позволяют считать ее прямым конкурентом флагманских платформ Nvidia. Китайской компании предстоит доказать, что ее архитектура подходит для более сложных задач, включая управление человекоподобными роботами.

В ходе IPO Amicro привлекла около 710 млн гонконгских долларов (примерно $90,5 млн, или 7,51 млрд руб.). Значительную часть средств компания намерена направить на развитие аппаратных и программных технологий для робототехники.

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