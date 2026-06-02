В конце мая 2026 года у берегов Шанхая в особой зоне Линьхан был введен в эксплуатацию первый в мире коммерческий подводный дата-центр (UDC), работающий преимущественно на офшорной (морской) ветроэнергетике. Объект занимает более чем на 90% меньше полезной площади по сравнению с наземными аналогами; пресная вода для охлаждения не используется. От завершения первого этапа строительства в октябре 2025 года до ввода в эксплуатацию прошло около семи месяцев.

Центр рассчитан на 192 серверные стойки, размещенные на четырех уровнях. Вместо пресной воды — традиционного хладагента наземных ЦОД — объект использует океан в качестве теплоотвода: тепло отводится через герметичную циркуляционную систему медно-трубных теплообменников. По данным застройщика, такое решение снижает расход электроэнергии на 22,8%. Офшорные ветряные установки обеспечивают около 95% потребляемой мощности ЦОД.

По словам экспертов, для подводного дата-центра аналогичного масштаба расходы на охлаждение составят лишь около одной десятой от общего энергопотребления. Для сравнения: в традиционных наземных ЦОД на охлаждение приходится от 30 до 40% совокупного энергопотребления.

Текущая рабочая мощность объекта составляет 2,3 МВт при проектном потолке 24 МВт — эквивалент энергоснабжения около 20 тыс. домохозяйств. Резерв мощности заложен намеренно: по мере наращивания вычислительных нагрузок и обновления серверного парка центр сможет масштабироваться без строительства новых объектов. Это соответствует общей логике рынка, где компании начинают смещать приоритеты от первичного строительства к повышению долгосрочной эффективности имеющейся инфраструктуры.

Проект реализован на фоне стремительного роста спроса на вычислительные мощности, обусловленного развитием ИИ. Технологические компании по всему миру ищут нестандартные площадки — от арктических регионов до орбиты Земли. Китайский UDC претендует на роль первого промышленного теста жизнеспособности подводных ЦОД в коммерческих условиях и может стать образцом для прибрежных стран с развитой офшорной ветроэнергетикой.

Открытых вопросов при этом остается немало. Последствия постоянного теплового сброса в морскую среду вблизи Шанхая не изучены; ни регуляторной базы, ни отраслевых стандартов для коммерческих подводных ЦОД пока не существует. Неясно и то, как будет организовано плановое обслуживание и замена оборудования в условиях морского дна — при значительно более высоких затратах по сравнению с наземными объектами.

Если китайский проект подтвердит техническую и экономическую состоятельность на горизонте нескольких лет, подводные дата-центры могут стать одним из ответов на земельный и энергетический дефицит, уже ограничивающий темпы строительства наземной ИИ-инфраструктуры в плотно заселенных регионах. Пока, однако, объект остается пилотом в полном смысле слова: масштаб в 2,3 МВт существенно уступает крупнейшим наземным ЦОДам, мощность которых измеряется сотнями мегаватт.

