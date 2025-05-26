Согласно данным Корпорации МСП, за последние пять лет средний возраст предприятий малого и среднего бизнеса в России увеличился с 6 лет и 11 месяцев до 7 лет и 5 месяцев. Эта тенденция свидетельствует о повышении устойчивости предпринимательского сектора. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, рост среднего возраста бизнеса отражает его зрелость и стабильность. По его словам, более опытные компании показывают лучшую выживаемость, постепенно наращивают обороты и создают новые рабочие места.

Среди регионов по показателю «возраста» бизнеса лидирует Кировская область, где средний возраст МСП превышает 9 лет. За ней следуют Камчатский край с ровно 9 годами, а также Псковская и Архангельская области, где этот показатель составляет 8 лет и 11 месяцев.

В Калининградской и Вологодской областях средний возраст бизнеса достигает 8 лет и 10 месяцев, а в Костромской, Курской, Сахалинской и Владимирской областях — 8 лет и 9 месяцев.

При этом по абсолютному количеству зарегистрированных предприятий безусловным лидером остается Москва, где сосредоточена седьмая часть всего российского малого и среднего бизнеса.

Особенно активно новые предприятия создаются в регионах. В 2024 году каждый пятый новый бизнес был зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе и новых регионах России.

Наибольшие показатели роста продемонстрировали Херсонская область (37% новых МСП от общего числа), Запорожская область, Чеченская Республика, Республика Тыва и Республика Дагестан (по 31%). В Республике Ингушетия этот показатель составил 28%, в Северной Осетии — 26%, в Карачаево-Черкесии — 25%, в Кабардино-Балкарии — 24%, а в Забайкальском крае — 21%.

Как пояснил Исаевич, такая активность во многом обусловлена специальными мерами поддержки, включая «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, льготные программы кредитования и специальные налоговые режимы. По его словам, опыт новых регионов и Северного Кавказа наглядно демонстрирует эффективность адресных мер поддержки предпринимательства.