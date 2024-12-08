В 2015 году на банковском счету Джейка Лусарариана было меньше $135. Он провел почти три года, пытаясь вывести из кризиса Gecko Robotics, питтсбургский стартап с лазающими по стенам роботами, сканирующими инфраструктуру, такую как электростанции и шахты для ядерных ракет, на предмет структурных проблем. Поэтому, когда клиент предложил ему $500 тыс., чтобы выкупить компанию, это ввело его в ступор. Однако он отклонил предложение клиента.

«Для меня это были колоссальные деньги», — говорит Лусарариан. Работа над Gecko привела его в «какие-то глубокие, темные места», как в прямом, так и в переносном смысле, отмечает он — от опустошения банковского счета и сна на полу у друзей до пайки плат в жарких, пыльных, жутких котельных электростанций. Он неоднократно думал о том, чтобы все бросить.

Сегодня Gecko оценивается в $633 млн по итогам раунда сбора средств в прошлом году. Среди его клиентов — ВМС и ВВС США, а в мае он занял 42-е место в списке CNBC Disruptor 50 2024 года.

Рост Gecko зависел от другой встречи, которую Лусарариан провел на той же неделе, когда было сделано предложение о покупке. Он поговорил с двумя представителями стартап-акселератора из Кремниевой долины Y Combinator, который помог запустить такие компании, как Airbnb, Reddit, Dropbox и Stripe. Лусарариан «в то время даже не знал, кто такой Y Combinator», — говорит он, но представители убедили его подать заявку.

Gecko был принят, получив стандартные инвестиции Y Combinator в размере $125 тыс. в обмен на 7% акций в бизнесе — в результате чего первоначальная оценка составила почти $1,8 млн и доступ к сети более крупных инвесторов акселератора. Через несколько месяцев Лусарариан отклонил еще одно инвестиционное предложение от «очень известного» инвестора-миллиардера, который оценил Gecko в $10 млн.

Gecko, возможно, никогда бы не достиг своего нынешнего состояния, если бы Лусарариан принял первое предложение в размере $500 тыс., которое, по его словам, поступило от компании, строящей электростанции. «Чертовски сложно отказаться от полумиллиона долларов, когда у тебя всего 100 баксов», — говорит он.

Инвестиционное предложение предполагаемого миллиардера также было трудно отвергнуть: Gecko получила бы $2 млн финансирования, а Лусарариан сохранил бы контрольный пакет акций в размере более 70% в своем стартапе, говорит он. Но это было с условием того, что Gecko должна была иметь штаб-квартиру в Сан-Франциско и собирать своих роботов в лаборатории, а не предпочитаемым Лусарарианом методом полевых испытаний и внесения корректировок на месте.

«Я просто принципиально не могу с этим согласиться, поскольку это касается того, как вы создаете робототехнику. Вы должны создавать ее близко к клиентам на месте», — говорит Лусарариан, который видел, как стартапы в области робототехники «умирали, снова и снова», собирая и тестируя исключительно в лабораториях.

«Все свелось к следующему: во что я верю больше всего? Что поможет не только мне стать лучше, но и этой компании стать тем, чем она может быть, в погоне за миссией, которую теперь я лучше вижу и ясно понимаю, какой она может быть?», — добавил он.

Доверять своей интуиции может быть непросто, особенно когда банковский счет почти пуст и внезапно поступает предложение о выгодной сделке. Однако руководители компаний, предприниматели и другие успешные руководители, которые рисковали, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, часто говорят об этом как о важном уроке.

«Интуиция — очень мощная вещь, по моему мнению, она мощнее интеллекта», — сказал однажды соучредитель Apple Стив Джобс писателю Уолтеру Айзексону.

Лусарариан остался в Y Combinator и в конечном итоге выступил перед полным залом инвесторов на Демо-дне акселератора (из-за волнения его вырвало прямо перед презентацией). Однако ему удалось получить начальное финансирование, в результате которого Gecko был оценен почти в $14 млн.

«Я хочу проложить свой собственный курс, — говорит Лусарариан. — Я не хочу, чтобы вы говорили мне, как управлять этой компанией, потому что вы просто не можете знать больше об энергетическом секторе, роботах или программном обеспечении, чем я».

Другой успешный предприниматель, Стивен Гуо, попробовал себя в бизнесе еще в 12 лет. По его словам, это случилось «практически случайно». Он разработал сервер Minecraft и продавал игрокам бонусы. В итоге за несколько месяцев мальчик заработал $10 тыс. Хотя он признает, что «спустил практически все свои деньги», пытаясь сразу после этого открыть компанию по разработке игр, этот ранний урок пробудил в нем страсть к предпринимательству.