Ювелирный рынок в крупнейших российских городах постепенно перестраивается. Покупатели все чаще заказывают украшения в интернете, число офлайн-точек сокращается, а ломбарды, напротив, расширяют присутствие. За год число ювелирных магазинов и мастерских в 16 городах-миллионниках сократилось на 4,5%, до 7,9 тыс. точек, следует из данных 2ГИС.

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Основное сокращение пришлось на розничные магазины, тогда как число мастерских уменьшилось лишь на 2%. Одновременно покупатели все активнее уходят в онлайн. За январь-август число покупок украшений в офлайн-точках снизилось на 6% год к году, тогда как интернет-заказов стало на 10% больше, сообщает «Чек Индекс». У Sokolov онлайн-продажи уже обеспечивают около 40% оборота, а продажи Sunlight через сайт и приложение выросли на 10,5%.

Разница между небольшими игроками и крупными сетями становится все заметнее. В NF Group сообщили, что PanClub, ранее работавший под брендом Pandora, закрыл свои магазины, а Viva la Vika сокращает сеть. Крупные ретейлеры тем временем продолжают открывать новые точки. По оценке Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла, на крупнейшие сети уже приходится более 70% рынка. Sunlight за год увеличил число магазинов на 3%, прибавив 28 точек, а сеть Sokolov выросла на 10%, до 1,1 тыс. магазинов.

Содержание офлайн-магазинов при этом обходится ретейлерам все дороже. По оценке руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, аренда помещений под ювелирные магазины стоит 80−450 тыс. рублей за 1 кв. м в год. При площади точки от 40 до 250 кв. м расходы только на аренду могут достигать 100 млн рублей в год. Однако дефицита свободных площадей на рынке нет, поэтому арендодатели готовы снижать ставки, говорит директор по продажам Sokolov Сергей Котепахов.

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На этом фоне растет и ломбардный сегмент. К началу сентября в городах-миллионниках работало 3,8 тыс. ломбардов — на 6% больше, чем годом ранее, подсчитали в 2ГИС. Участники рынка связывают рост в том числе с ужесточением условий выдачи микрозаймов.

Растет не только число ломбардов, но и объем выданных ими займов. Во II квартале 2026 года портфель отрасли достиг 126 млрд рублей, увеличившись за год на 34%, следует из данных ЦБ. За три месяца ломбарды заключили 4,9 млн договоров займа — на 7% больше, чем годом ранее.

Украшения по-прежнему остаются главным видом залога, на них приходится 95% выдач, говорит основатель Rodin. Capital Алексей Родин. По словам операционного директора «Мосгорломбарда» Евгения Фоменко, чаще всего клиенты приносят цепочки, браслеты и изделия без камней. Еще одним фактором роста спроса на услуги ломбардов он называет подорожание драгоценных металлов.

Ломбарды все чаще работают и с украшениями, которые владельцы хотят не заложить, а продать. Ненужные или сломанные изделия нередко приносят именно туда, поскольку продать их самостоятельно бывает сложно, отмечает Родин. Фоменко также говорит о растущем интересе ломбардов к выкупу таких украшений и связывает его с развитием рынка ресейла.

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