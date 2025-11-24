Основательница и генеральный директор платформы финансового образования Financial Joy School Руби считает, что устойчивое финансовое положение доступно людям с разным уровнем дохода. Она выделяет три практических подхода, которые помогают выстраивать благополучие вне зависимости от размера зарплаты.

Freepik

В новой книге «Нетрадиционный генеральный директор» Руби Тейлор рассказывает о своих собственных финансовых трудностях, появившихся после автомобильной аварии в 2012 году. В результате ДТП она, школьный социальный работник с более чем 10-летним стажем, получила черепно-мозговую травму, из-за которой не смогла вернуться на работу. Когда Тейлор поняла, что может остаться без дома, она стала искать решения.

«Я поняла, что для того, чтобы прийти в норму, мне нужно научиться приумножать свои деньги, разумно инвестировать и создавать систему финансовой безопасности для себя и своего бизнеса», — говорит Тейлор.

За восемь с половиной лет она увеличила свой собственный капитал с минус $15 тыс. до более чем $487 тыс. Вот три ее главных совета для достижения финансового благополучия.

1. Выбросьте свой бюджет

Тейлор решительно выступает против ведения бюджета, поскольку он сосредоточен на самом необходимом, например, оплате счетов и накоплениях на черный день. И хотя это важно, последовательное составление бюджета может вызвать ощущение, будто вы плывете против течения в бесконечной битве за сокращение расходов и внесение в банк всего лишь нескольких дополнительных долларов.

Вместо этого Тейлор рекомендует использовать средства, которые обычно откладываются на следующий день, и инвестировать в себя — через отпуск, ужин в любимом ресторане или посещение конференции; и в свое будущее — путем покупки акций, облигаций и недвижимости. «Независимо от суммы, главное — заставить ваши деньги расти и работать на вас, а не сидеть на месте», — говорит она.

«Речь идет о том, чтобы быть целеустремленным и внимательным, направляя свои деньги на создание той жизни, которую я желаю, — говорит Тейлор. — Это сдвиг в мышлении и стремление жить в изобилии, как в финансовом, так и в личном плане».

2. Начните с малого

Тейлор твердо убеждена, что вам не обязательно быть богатым, чтобы инвестировать. Даже основатели, которые пока не могут позволить платить себе зарплату, могут начать инвестировать всего со $100. Распределите эти средства по различным активам, таким как индексные фонды, инвестиционные платформы и отдельные акции.

Со временем, по словам Тейлор, капитал будут расти (при правильном инвестировании). Конечно, создание богатства требует определенного управления, поэтому, по ее словам, очень важно оставаться в курсе, следить за своими инвестициями и наращивать их медленно и только тогда, когда вам удобно.

«Помните, инвестирование — это не значит быстро разбогатеть, а создать возможности для себя и своих близких, — говорит Тейлор. — Речь идет о том, чтобы превратить эти $100 в ключ к вашей финансовой свободе».

3. Уделяйте особое внимание финансовому образованию

Когда Тейлор была маленькой, отец подарил ей большое количество акций Dominion, которые, по его словам, могли бы заложить основу для будущего капитала, если бы не тот факт, что она не знала истинную стоимость актива или то, как он может расти. Вот почему, по ее словам, руководители, заинтересованные в создании завещаний, трастов или фондов для облегчения передачи богатства из поколения в поколение, должны убедиться, что члены их семей понимают свою истинную ценность.

Тейлор рекомендует обучать финансовому менеджменту и инвестированию не только в себя, но и свою семью. Например, обучать детей правильно распоряжаться своими деньгами, силе начисления процентов и преимуществам долгосрочного инвестирования.

«Бедность поколений может укорениться, когда активы передаются по наследству без жизненно важных знаний или ресурсов, необходимых для их роста», — говорит Тейлор. — Следовательно, секрет успешного создания богатства поколений заключается не только в накоплении богатства, но и в разработке действенного плана, основанного на надежном финансовом образовании».

