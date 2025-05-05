Первая аптека с роботом-фармацевтом с искусственным интеллектом (ИИ) заработала на железнодорожном вокзале в Минске. Он был создан при участии российской компании Smart Engines, разработавшей программно-аппаратный комплекс для распознавания документов. Подробности — в распоряжении «Инк.»

Покупатели могут приобрести более 300 безрецептурных лекарств, от обезболивающих до витаминов, круглосуточно, подтвердив возраст (от 14 лет) с помощью паспорта, который сканирует программа.

Робот, управляемый ИИ, выбирает препарат со стеллажей, поддерживающих оптимальную температуру, и выдает его через окошко после оплаты.

Гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров подчеркнул социальную значимость проекта: «С одной стороны, круглосуточный киоск полезен в местах с непрерывным потоком людей, таких как вокзалы или аэропорты. В то же время робот-фармацевт может быть установлен в небольших селах и деревнях с небольшим населением: у жителей появится постоянный доступ к лекарствам».

Сейчас аппарат выдает только не рецептурные препараты, но впоследствии функциональность можно будет расширить, добавил он.

Ранее «Инк.» сообщал, что в одной из точек в Новосибирске появился робот-уборщик, который помогает поддерживать чистоту в торговом зале на протяжении всего дня.