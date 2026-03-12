Сбои в работе мобильной связи в Москве, наблюдающиеся с начала марта, кардинально изменили покупательское поведение горожан. На фоне нестабильного доступа в сеть жители столицы начали активно закупаться альтернативными средствами коммуникации и навигации, сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ.

По данным представителей маркетплейса, продажи пейджеров, используемых для связи с клиентами и персоналом, подскочили на 73% в период с 6 по 11 марта по сравнению с аналогичными датами февраля. Оборот раций на маркетплейсе за первые десять дней марта вырос на 27%, а стационарных телефонов — на четверть. При этом продажи Wi-Fi-роутеров, напротив, не показали положительной динамики.

В компании также отметили взрывной спрос на бумажные карты. Продажи автодорожных атласов увеличились в 2,7 раза, а складных карт — на 70%. Особой популярностью пользовались карты Москвы: их приобрели на 20% больше, чем месяцем ранее. Примечательно, что спрос на карты России, мира и учебные пособия остался на прежнем уровне или даже немного снизился. Настенные карты столицы разошлись с приростом всего 1%.



Проблемы с мобильным интернетом затронули и сферу перевозок. Приложения, включая «Яндекс Такси», начали предлагать москвичам альтернативный способ вызова машины — по телефону с оплатой наличными. Как рассказала Елена Климова, руководитель направления «Заказы» компании «Такси Ритм», количество звонков резко увеличилось, и перевозчикам пришлось выводить на линию дополнительных диспетчеров.



Жители столицы массово жалуются на перебои с мобильным интернетом и сотовой связью с 3 марта. Проблемы возникают даже с доступом к ресурсам из так называемого белого списка, которые по замыслу властей должны оставаться доступными при ограничениях.

По оценкам экспертов, отключение интернета в столице за пять дней могло обернуться для бизнеса убытками в 3–5 млрд руб. В зоне риска оказались курьерские службы, такси, каршеринг и розничная торговля. Особенно пострадал сегмент самовывоза: доля полученных клиентами заказов упала с привычных 5–6% до всего 2%.

