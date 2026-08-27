В Москве испытали ИИ-модель, которая одним расчетом формирует расписание рейсов, график выхода автобусов на линию и смены водителей. По данным Минтранса, в ходе двухнедельного пилота межрейсовые простои сократились на 34%. Разработчик планирует внедрять технологию и в других регионах.

Unsplash

Модель разработала команда платформы «Оптуран», созданной подведомственным Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Испытания прошли на девяти маршрутах площадки «Андропова» ГУП «Мосгортранс» при участии ГКУ «Организатор перевозок». Помимо сокращения межрейсовых простоев, система позволила уменьшить число ночных часов у водителей, а два автобуса направить на усиление других маршрутов.

Обычно эти задачи решают последовательно: сначала перевозчик составляет расписание, затем распределяет рейсы между автобусами и только после этого формирует смены водителей. Однако все три элемента зависят друг от друга: перенос одного рейса может изменить соседние интервалы, график работы машины и границы водительской смены. Поэтому составленные по отдельности планы нередко приходится вручную подгонять друг к другу.

Читайте также Москву и Минск свяжет сверхновый скоростной транспорт

По данным разработчика, модель одновременно оценивает миллионы вариантов расписания, работы автобусов и смен водителей. Она учитывает частоту и интервалы движения, вместимость и оборот транспорта, режим труда и отдыха сотрудников, условия контрактов и внутренние правила предприятия. В результате перевозчик получает один согласованный план вместо трех отдельных, которые затем приходится вручную подгонять друг к другу.

По оценке Минтранса, единый расчет позволяет выполнять тот же объем перевозок с меньшим числом машин и снижать затраты перевозчика. Отдельное моделирование для тех же девяти маршрутов показало возможное сокращение фонда оплаты труда на 5,2%, или 13,4 млн руб. в год. Новый модуль готов к масштабированию, а «ЗащитаИнфоТранс» планирует внедрять его в других регионах.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.