В Москве восстановили доступ к мобильному интернету после временных ограничений, введенных по соображениям безопасности, сообщили в Минцифры. Операторы уже начали поэтапно возвращать доступ к интернету для абонентов.

5 мая мобильный интернет в столице фактически не работал. Пользователи жаловались на сбои при загрузке сайтов, недоступность приложений и отсутствие стабильного соединения. При этом проводной интернет и Wi-Fi работали в штатном режиме. По данным сервиса Downdetector, резкий рост жалоб на сбои фиксировался утром — около 8:00 мск. Ограничения затронули абонентов крупнейших операторов, включая МТС, T2, «Билайн» и Yota. В отдельных случаях пользователи сообщали о проблемах даже при попытке доступа к ресурсам из «белых списков».

Как пояснили в ведомстве, подобные точечные отключения применяются в ряде регионов при угрозах безопасности, в том числе связанных с атаками беспилотников. Ограничение мобильной передачи данных позволяет снижать точность наведения дронов и повышать эффективность противодействия таким атакам. При этом домашний интернет и Wi-Fi, как подчеркивают в министерстве, продолжают работать в обычном режиме, что позволяет частично поддерживать доступ к цифровым сервисам.



Дополнительно Минцифры прорабатывает механизм «белых списков» — перечня социально значимых ресурсов, доступ к которым может сохраняться даже при ограничении мобильного интернета. В этот список входят базовые сервисы, включая государственные и финансовые платформы.

Операторы отмечают, что в случае повторных ограничений абонентов будут предупреждать заранее. Сейчас доступ к мобильной сети в Москве постепенно возвращается к обычному режиму. Ранее операторы уже направляли клиентам уведомления о возможных ограничениях в период с 5 по 9 мая, связывая их с обеспечением безопасности и проведением массовых мероприятий.

На фоне ограничений банки предупреждали о возможных перебоях в работе мобильных приложений и рекомендовали клиентам использовать Wi-Fi для проведения операций.

