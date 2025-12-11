Московская культурная сцена, возможно, потеряла еще одну знаковую локацию — творческое пространство Blanc в Хохловском переулке. Для многих горожан это место стало рутиной городской жизни последних шести лет. Незадолго до этого стало известно о закрытии легендарного андеграунд-клуба Gazgolder, начинавшего еще на старте 2000-х.

Freepik

В социальных сетях появилась информация, что пространство Blanc готовится к закрытию. Первым про это написал в своем канале ресторатор Александр Сысоев. Он рассказал «Инку» причины закрытия локации и поделился своим мнением:

«Изначально когда он создавался, говорилось неоднократно, что проект будет существовать ровно до тех пор, пока здание не уйдет на реконструкцию — и сейчас этот момент произошел. Этот проект стал знаковым для всей ресторанной группы, но момент настал. При этом у ресторатора есть другие отличные проекты, которые похожи на Blanc по наполнению и концепции. Спасибо им за прекрасные идеи и вечеринки. Но все идет своим чередом», — объяснил Сысоев.

Представители Blanc пока что не выступали с заявлением, но на данный момент известно, что уход — часть масштабной трансформации квартала CAR7, где уже не первый год идет редевелопмент. И Blanc здесь не первая потеря: ранее закрылся легендарный Gazgolder — клуб, десятилетиями формировавший тренды московской андеграунд‑сцены. В январе этого года закрылся клуб Arma (ранее назывался «Мутабор»), а в прошлом году прекратил работу клуб «Пропаганда», который считался центром притяжения для любителей альтернативной музыки.



Blanc распахнул двери в мае 2019 года. Его создатель, Алексей Ольховой (владелец White Studios), задумал многофункциональный хаб, объединивший ресторан, концертный зал со сценой, четыре фотостудии, галерею и веранды во дворе.

Уже в день открытия через пространство прошло 2 500 гостей, а очереди на вход в первые выходные растягивались на два часа. Секрет популярности был в атмосфере: минималистичный дизайн, обилие зелени и естественного света создавали ощущение «дома на Бали» в центре Москвы. Место стало точкой притяжения для креативного класса: от молодых художников до IT‑специалистов и редакторов глянцевых изданий.

Финансовые показатели подтверждали успех: в 2019 году выручка составила 67 млн руб., а прибыль 11 млн руб. В 2020-м (даже в пандемию) — выручка показала 110,8 млн руб., а прибыль вышла в 23,3 млн руб.

И пока одни знаковые локации закрываются одна за другой, какие-то возвращаются из прошлого. Так, на Новом Арбате снова откроется легендарный клуб «Метелица» — но уже в современном прочтении.