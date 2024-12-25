Группа «Эталон» и российская IT-компания Sitronics Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании планируют развивать и внедрять технологии «умного города» на объектах застройщика, создавать электрозарядную инфраструктуру, а также развивать цифровизацию процессов и разрабатывать новые продукты. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

«Эталон» совместно с оператором Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) сотрудничают в области зарядной инфраструктуры для электромобилей. На данный момент компании создают сеть электрозарядных станций (ЭЗС) в жилом комплексе «Серебряный фонтан» в Алексеевском районе Москвы.

Всего на территории комплекса будет установлено семь зарядных станций, из них пять — eStation Mini (АС). Первая «быстрая» (DC) ЭЗС для одновременного питания двух электромобилей уже готова.

В ближайшее время такими же станциями будут оснащены еще несколько жилых комплексов в разных регионах.

Так, установка ЭЗС уже запроектирована на объектах Nagatino i-Land, Voxhall, Sokoliinn Park, Mariinn Park в Москве, ЛДМ в Санкт-Петербурге. Также ведутся подготовительные работы по запуску восьми ЭЗС типа АС в жилом квартале «Зеленая Река» в Омске.

Эксперты отмечают, что доступность зарядных станций для владельцев электромобилей — один из компонентов комфортных условий в современном жилом комплексе.

Для его обеспечения «Эталон» утвердила типовое задание на их проектирование. Согласно заданию, на каждом новом этапе строительства во всех объектах застройщика, ЭЗС будут устанавливаться на придомовой территории.

Новый стандарт предусматривает размещение не менее одной «быстрой» зарядной станции с постоянным током (тип DC) для публичных машино-мест, а также «медленных» станций с переменным током (тип AC) — для персональных.

Станции первого типа будут располагаться на открытых автостоянках комплексов и позволят одновременно заряжать два электромобиля. Они будут оснащены коннекторами GB/T и CCS Combo 2, которые подходят практически для всех эксплуатируемых в России электромобилей и гибридов.

Второй тип (AC) станций для персональных машино-мест будет размещен на подземных паркингах. Тип разъема у таких станций может быть как Type2, так и GB/T AC.

Генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов отметил, что развитие зарядной инфраструктуры входит в стандарт «умного города». По его словам, это тренд, который важно учитывать бизнесу.

Напомним, что в России на протяжении шести лет реализуется проект Минстроя по цифровизации городского хозяйства. При этом, эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что знает или имеет представление об «умном городе» в той или иной степени каждый третий россиянин, а тех, кто хорошо разбирается в теме, — единицы.