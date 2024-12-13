Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали динамику спроса на рынке вторичного жилья России в ноябре 2024 года. Выяснилось, что он повысился в 24 из 44 крупных городов страны. При этом за полгода в целом по России активность покупателей вторичного жилья выросла на 12%.

Исследование показало, что спрос на рынке вторичного жилья за месяц увеличился в 24 из 44 крупных российских мегаполисов. Наиболее заметный рост зафиксирован в Москве, где он составил 26%, Новосибирске (21%) и Екатеринбурге (20%).

По данным экспертов, в ноябре средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 7,5 млн руб., а цена 1 кв. м — 132,5 тыс. руб. Год назад она была на том же уровне.

Самые дорогие квартиры представлены в Москве (31,2 млн руб.), Сочи (14,4 млн руб.) и Санкт-Петербурге (11,5 млн руб.). Наиболее доступное готовое жилье — в Смоленске (3,9 млн руб.), Брянске (4,1 млн руб.) и Ульяновске (4 млн руб.).

Аналитики отмечают, что активность на рынке вторичной недвижимости сохраняется. При этом большая часть сделок — альтернативная. Это значит что покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей.

«Часть покупателей покрывает разницу в цене за счет собственных средств, что поддерживает спрос на вторичку в условиях изменения стоимости ипотечных кредитов», — прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

При этом спрос на вторичное жилье за полгода, по отношению к июню 2024 года, вырос на 12%. По мнению Еремкина он формируется покупателями, которые перешли с первичного на вторичный рынок после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки.

Ранее эксперты рассказали о динамике спроса на жилье в России за последние полгода. Исследование показывает, что во втором полугодии 2024 года он существенно снизился в отношении новостроек и ИЖС, тогда как доля вторичного жилья увеличилась более чем вдвое.